Saipem et Clough, contrat pour le développement d'une usine en Australie

(Alliance News) - Saipem Spa et Clough, la filiale australienne du groupe Webuild Spa, dans le cadre d'une joint-venture à parts égales, ont annoncé vendredi qu'ils avaient obtenu la pleine efficacité contractuelle pour le développement de l'usine d'urée de Perdaman Industries, située sur la côte de l'Australie occidentale, avec l'atteinte de la date de début des travaux.

La valeur du nouveau contrat s'élève à un peu plus de 2,8 milliards d'USD (2,56 milliards d'EUR), la part de chaque participant à l'entreprise commune étant d'environ 1,4 milliard d'USD.

L'usine sera la plus grande d'Australie et l'une des plus grandes du monde, et garantira les normes de durabilité les plus élevées dans les processus de production. Elle fera également partie d'un projet de très grande envergure pour l'Australie occidentale, générant en moyenne 2 000 emplois pendant la phase de construction et environ 200 emplois permanents pendant la phase d'exploitation.

"L'usine a été conçue pour minimiser les émissions industrielles et l'empreinte carbone de la production d'engrais. Perdaman et la coentreprise se sont engagés à rendre l'usine d'urée neutre en carbone d'ici 2050 et mettent en œuvre les meilleures pratiques mondiales en matière d'émissions de gaz à effet de serre, démontrant ainsi leur engagement à atténuer le changement climatique", a expliqué l'entreprise dans une note.

Clough est une entreprise pionnière de livraison de projets qui fournit des actifs de haute performance pour les secteurs de l'énergie, des ressources et de l'infrastructure, soutenue par un dévouement à l'innovation,

à l'innovation, à la durabilité et à l'exécution sûre et efficace des travaux.

La coentreprise utilisera la technologie de pointe SynCOR Ammonia de Topsoe pour construire la plus grande usine d'ammoniac au monde et la technologie Snamprogetti Urea de Saipem pour produire de l'urée.

Saipem est dans le vert de 0,7 % à 1,40 EUR par action, tandis que Webuild est en baisse de 2,7 % à 1,93 EUR par action.

