Webuild attribué en Australie pour le projet Airport Line

(Alliance News) - Webuild Spa a annoncé lundi qu'elle a été récompensée par l'Infrastructure Sustainability Council en Australie pour son projet Airport Line, également connu sous le nom de Forrestfield-Airport Link.

Le nouveau métro léger de Perth a reçu la note ISCA As Built Leading, la plus élevée sur l'échelle de notation d'ISC Australia, " reflétant l'engagement du groupe à construire des infrastructures durables sur un marché stratégique, l'Australie, dans lequel Webuild continue d'investir ", explique la société dans une note. ISC est un leader en Australie dans l'évaluation des projets d'infrastructure d'un point de vue environnemental, social, économique et de gouvernance.

La ligne de l'aéroport de Perth a été ouverte au public en octobre dernier en présence du Premier ministre australien Anthony Albanese. En juillet 2018, le projet avait déjà reçu le certificat ISCA Excellent Sustainability in Design, pour l'excellence des solutions de conception durable adoptées. Ce nouveau classement confirme l'application réussie des solutions retenues lors de la phase de conception.

Construite par Webuild dans le cadre d'une coentreprise avec le partenaire local NRW, la ligne de l'aéroport s'étend sur 8,5 kilomètres avec trois stations reliant la banlieue est de Perth au Central Business District, en passant par l'aéroport international. On estime que la nouvelle ligne pourra retirer des routes jusqu'à 15 000 véhicules par jour, ce qui permettra de réduire les émissions de CO2 de 2 000 tonnes par an.

Le classement ISCA récompense les nombreuses solutions durables adoptées et développées par Webuild pour la réalisation de ce projet, explique l'entreprise, notamment pour les processus de gestion de l'eau et la durabilité des matériaux utilisés.

Webuild est en baisse de 1,1 pour cent à 1,68 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

