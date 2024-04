(Alliance News) - Webuild Spa a annoncé mercredi avoir acquis 5,5 milliards d'euros de nouvelles commandes depuis le début de l'année.

Comme l'a expliqué l'ancien Salini Impregilo, la quasi-totalité des nouvelles commandes provient de l'étranger, sur des marchés tels que le Canada, les États-Unis et l'Arabie saoudite. Cette importante prise de commandes représente environ 50 % des commandes prévues pour l'année 2024.

À cela s'ajoute un pipeline commercial à court terme de plus de 70 milliards d'euros, alimenté par des plans d'investissement majeurs lancés sur des marchés clés suivis par le groupe, tels que l'Europe centrale et septentrionale, l'Australie, les États-Unis et le Moyen-Orient.

Au cours des trois premiers mois de l'année, des progrès significatifs ont été réalisés sur des projets en Italie et à l'étranger, avec la mise en service des huit premiers kilomètres de ligne entre Rivalta Scrivia et Tortona de la ligne ferroviaire à grande vitesse Milan-Gênes, le début de la construction de la station de traitement des eaux du vaste complexe pétrolier onshore de ZULUF, en Arabie Saoudite, et l'avancement des travaux d'excavation des tunnels de la route nationale 106 Jonica et du lot 2 de la ligne 16 du Grand Paris Express.

Le programme "Cantiere Lavoro Italia", le plan de formation visant à attirer de nouvelles ressources dans le secteur de la construction de grandes infrastructures et à garantir leur qualité professionnelle, se poursuit avec le lancement des deux premiers cours en Calabre pour 45 opérateurs de chantier. Webuild prévoit d'embaucher 10 000 personnes d'ici 2026, pour participer aux grands projets en cours.

Au cours du premier trimestre, le pacte d'actionnaires entre les principaux actionnaires de Webuild, Salini Spa et CDP Equity Spa, a également été renouvelé par anticipation, avec une durée allant jusqu'au 28 février 2027.

"La signature du nouvel accord témoigne de l'engagement des principaux actionnaires de Webuild, également par le biais d'engagements de blocage spécifiques, à assurer la continuité de la gouvernance, de la gestion et des structures d'actionnariat de la société", a déclaré Webuild.

En outre, le groupe a obtenu une nouvelle reconnaissance internationale pour son engagement en matière d'ESG. En effet, l'organisation CDP - anciennement Carbon Disclosure Project - a confirmé Webuild comme un leader mondial dans l'action contre le changement climatique dans le cadre de son programme " Climate Change 2023 ", avec une note de " A- ", supérieure à la moyenne européenne et sectorielle.

L'action de Webuild a clôturé mercredi en baisse de 1,4 pour cent à 2,19 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

