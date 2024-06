(Alliance News) - Webuild Spa a annoncé mercredi les termes de ses obligations senior non garanties à taux fixe.

Le produit net de l'obligation sera utilisé pour rembourser la dette existante de la société, y compris par le rachat de toutes les obligations de 500 millions d'euros arrivant à échéance le 26 octobre 2024 et d'une partie des obligations de 750 millions d'euros arrivant à échéance le 15 décembre 2025, ainsi que pour les besoins généraux du groupe Webuild.

Massimo Ferrari, directeur général du groupe, a commenté : "Le succès du placement de la nouvelle obligation de Webuild confirme l'appréciation significative par la communauté financière internationale et nationale de la stratégie poursuivie et des changements profonds que Webuild a subi au cours des dernières années.

La nouvelle émission obligataire, d'un montant de 500 millions d'euros et d'une durée de cinq ans, fait suite "aux résultats extraordinaires du groupe, qui a vu son carnet de commandes doubler au cours des dernières années, améliorant sa qualité, tout en maintenant une solide position de trésorerie nette et en réduisant l'effet de levier", a déclaré la société.

Aujourd'hui, le groupe, après des activités intensives de réduction des risques dans un passé récent et grâce aux innombrables mesures mises en place pour une amélioration continue de la génération de trésorerie, est bien positionné pour atteindre les objectifs fixés pour 2024, selon l'entreprise.

"Nous continuerons à mobiliser toutes les ressources et les énergies pour garantir la santé et la sécurité au travail, la durabilité des infrastructures et la génération de trésorerie au profit de toutes les parties prenantes, en tant que conditions préalables essentielles à la poursuite de notre processus de croissance et de celui de l'industrie, en collaboration avec l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement."

Le montant total du capital des nouvelles obligations est de 500 millions d'euros, avec un prix de souscription de 100 % de leur valeur nominale. La date d'échéance des nouvelles obligations est le 20 juin 2029 et le coupon annuel correspondant est de 5,375 %.

Les résultats obtenus avec cette nouvelle transaction ont montré une forte appréciation de Webuild par la communauté financière nationale et internationale, avec un intérêt reçu de la part de plus de 150 investisseurs, et une demande d'environ 2,5 fois l'offre, ce qui a permis de réduire le taux final appliqué, par rapport au taux de lancement initial. La demande des investisseurs internationaux, plus de 78% du total, principalement du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France, a été particulièrement importante.

"L'émission des nouvelles obligations permet à Webuild d'accélérer le processus de rééchelonnement des échéances de la dette du groupe Webuild, en allongeant sa durée de vie moyenne, et de gérer bien à l'avance la prochaine échéance principale de la dette corporate, prévue en octobre 2024."

BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs International, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo Spa, JPMorgan SE, Natixis et UniCredit Bank GmbH agissent en tant que chefs de file conjoints.

Les actions de Webuild ont clôturé mercredi en hausse de 0,9 % à 2,05 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.