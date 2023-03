Webuild enregistre un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards d'euros en 2022

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Webuild Spa a approuvé jeudi les états financiers consolidés et le projet d'états financiers au 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net ajusté de 118,0 millions d'euros, une amélioration par rapport à la perte de 56 millions d'euros en 2021. Le conseil d'administration a également décidé de proposer un dividende par part de 0,057 EUR.

Le chiffre d'affaires ajusté s'est élevé à 8,16 milliards d'EUR, contre 6,67 milliards d'EUR en 2021, soit une hausse de 22 %. Les principales contributions, explique la société, sont attribuables au développement des activités opérationnelles en Italie, qui bénéficient, entre autres, des effets positifs du Plan national de relance et de résilience, y compris les chemins de fer à grande vitesse/haute capacité Milan-Gênes, Naples-Bari et Vérone-Padoue, ainsi que d'un certain nombre de grands projets à l'étranger, y compris, en particulier, les commandes du groupe Lane aux États-Unis et la centrale hydroélectrique Snowy 2.0 en Australie.

L'Ebitda ajusté s'est élevé à 572 millions d'euros, contre 451 millions d'euros en 2021.

L'Ebit ajusté s'est élevé à 321 millions d'euros, contre 198 millions d'euros en 2021. L'augmentation est principalement attribuable aux commandes qui ont le plus contribué à la production en Italie et en Australie "et a également été préservée grâce à l'utilisation d'outils de transfert et d'atténuation des risques dans les contrats avec principalement des entités publiques en tant que contreparties", souligne Webuild.

La position financière nette des activités poursuivies au 31 décembre 2022 est positive de 265 millions d'euros, contre une trésorerie nette de 467 millions d'euros pour l'exercice 2021. La nette amélioration au second semestre 2022 par rapport au 30 juin 2022, où la dette nette était de 397 millions EUR, explique la société, " reflète l'accélération des activités opérationnelles et les résultats commerciaux significatifs obtenus par le Groupe également au cours de l'exercice en cours ".

En 2022, le carnet de commandes total s'élevait à 53,4 milliards d'euros, dont 44,0 milliards d'euros pour la construction et 9,4 milliards d'euros pour les concessions et l'exploitation et la maintenance. La tendance à la croissance du carnet de commandes de construction de plus de 15 % par rapport à l'exercice 2021 se poursuit.

Depuis le début de l'année 2023, les nouvelles commandes, y compris les projets pour lesquels Webuild a été le plus offrant, s'élèvent à environ 4,1 milliards d'euros.

Pietro Salini, CEO a commenté : " Nous sommes particulièrement fiers d'avoir atteint des résultats très stimulants, comme couronnement d'un projet industriel stratégique qui a inspiré nos actions et nos choix au cours des 10 dernières années, avec les 83 000 personnes qui travaillent aujourd'hui avec nous dans le monde entier ".

"Nous clôturons l'année 2022 avec des résultats en forte croissance et avec un positionnement qui permet à Webuild de s'affirmer de plus en plus comme un interlocuteur stratégique pour le secteur des infrastructures en Italie et à l'étranger, en s'appuyant sur une présence fortement ancrée dans les marchés à faible risque. Le chiffre d'affaires record de 8,2 milliards a été réalisé à 70 % à l'étranger, dans des pays comme l'Australie, les États-Unis et l'Europe du Nord, où nous avons investi dans des technologies innovantes pour des projets durables et sûrs".

Webuild se négocie dans le vert de 11 % à 1,76 EUR par action.

