Webuild et Lane remportent un contrat d'un milliard de dollars aux Etats-Unis

(Alliance News) - Webuild Spa a annoncé mardi que Lane, filiale de la joint venture américaine, a été sélectionnée comme soumissionnaire privilégié pour réaliser exclusivement l'étude qui définira la mise en œuvre du projet, désormais estimé à 1 milliard de dollars en valeur totale, d'amélioration de l'échangeur Westshore de Tampa.

Comme l'explique la société, le projet comprendra un programme de travail pluriannuel visant à rendre plus rapide et plus sûr l'un des échangeurs les plus fréquentés de la région de Tampa Bay, et se déroulera en phases successives - conception et construction - qui feront l'objet de contrats distincts.

La coentreprise 50/50 détenue par Lane et Superior Construction a déjà signé le contrat de 10 millions de dollars pour la première phase de conception uniquement avec le ministère des transports de Floride, qui doit être achevée en novembre prochain. Après la conception, la phase de construction fera l'objet d'un contrat et commencera au printemps 2024.

À ce jour, la valeur totale des contrats acquis et en cours de finalisation par Lane aux États-Unis depuis début 2023 s'élève à 809 millions d'euros. Ce chiffre prend essentiellement en compte le contrat, déjà attribué en janvier, pour le projet d'amélioration de l'échangeur de l'I-4 et de Sand Lake Road et la part de Lane dans le projet de l'échangeur Westshore de Tampa. Le portefeuille de travaux de Lane s'élève à ce jour à plus de 3 milliards d'euros.

"Le projet Westshore Interchange de Tampa, dans son ensemble, permettra de moderniser un échangeur stratégique pour la région de la baie de Tampa, où trois routes majeures de Floride - I-275, SR 60 et Veterans Expressway - se croisent. Le projet améliorera la capacité de circulation de la I-275 sur le tronçon allant de l'est du pont Howard Frankland à Lois Avenue, et du nord de SR 60 à State Road 589, en offrant des voies à péage supplémentaires et de nouvelles bretelles d'accès à l'aéroport international de Tampa. Les plus de 400 000 véhicules qui emprunteront ces routes chaque jour d'ici 2045 bénéficieront de routes plus sûres et moins encombrées, ce qui réduira la durée des trajets", a expliqué M. Webuild.

Westshore est le plus grand quartier d'affaires de Floride. Il abrite environ 4 000 entreprises, deux centres commerciaux, 40 hôtels et environ 250 restaurants, à quelques kilomètres seulement du centre-ville de Tampa, du stade Raymond James et de l'aéroport international de Tampa.

Webuild, par l'intermédiaire de Lane, est très présent en Floride. À Tampa, elle travaille à l'extension d'un tronçon de l'I-275. Dans la région d'Orlando, dans le comté d'Osceola, il achève le Poinciana Parkway. Toujours à Orlando, il travaille sur le Mainline Turnpike et sur le Wekiva Parkway, qui est presque achevé.

