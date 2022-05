National Highways au Royaume-Uni a sélectionné MORE JV - comprenant le plus grand constructeur italien Webuild (42,5%), FCC Construccin, et BeMo Tunnelling - comme son entrepreneur préféré pour le tunnel et les travaux de construction principaux pour l'A303 Amesbury to Berwick Down scheme past Stonehenge, la société a déclaré dans un communiqué.

Les actions de Webuild ont augmenté de 4,2% à 0950 GMT à la Bourse de Milan après la nouvelle.

(1 $ = 0,9351 euros)