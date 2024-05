(Alliance News) - Webuild Spa a annoncé vendredi que le premier des plus de 90 caissons qui constitueront les quatre premiers kilomètres du brise-lames de six kilomètres de long a été posé à une profondeur de 25 mètres dans le chantier maritime du consortium PerGenova Breakwater, dirigé par la société, "dont les travaux se poursuivent sans relâche", lit-on dans une note.

Le ministre des Infrastructures et des Transports Matteo Salvini était présent lors des opérations de pose, ainsi que le vice-ministre des Infrastructures et des Transports Edoardo Rixi, le commissaire extraordinaire de l'Autorité portuaire de la mer de Ligurie occidentale Paolo Piacenza, le président en exercice de la Région Ligurie Alessandro Piana, le maire de Gênes et commissaire extraordinaire pour le barrage Marco Bucci, et Pietro Salini, l'administrateur délégué de Webuild.

Parallèlement à la pose du premier caisson et à la préparation du positionnement des prochains méga-blocs, lit-on dans le communiqué de presse, le consortium Genoa Breakwater est engagé dans des activités sur différents fronts.

"Le nouveau brise-lames de Gênes, le plus profond d'Europe, est un ouvrage d'ingénierie complexe, destiné à remodeler le rôle de la ville de Gênes dans les routes commerciales mondiales. L'ouvrage permettra en effet d'agrandir le port, en garantissant l'entrée de navires d'une longueur maximale de 400 mètres", poursuit M. Webuild.

Le projet, réalisé par le consortium dirigé par Webuild à 40 %, Fincantieri Infrastructure à 25 %, Fincosit à 25 % et Sidra à 10 %, implique actuellement 230 personnes, tant directes que tierces, et emploiera un total d'environ 1 000 personnes, avec plus de 130 entreprises de la chaîne d'approvisionnement impliquées depuis le début des travaux.

