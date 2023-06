Webuild, nouveau contrat de 1,3 milliard d'euros en Sicile

(Alliance News) - Webuild Spa a annoncé mardi avoir remporté un nouveau contrat de 1,32 milliard d'euros sur la ligne ferroviaire à grande capacité Palerme-Catane en Sicile.

Le consortium réalisera le doublement de la voie du tronçon Fiumetorto-Lercara Diramazione Lotto 1+2, qui comprend la conception détaillée et la construction de 30 kilomètres de nouvelle ligne.

Commandé par RFI du groupe FS Italiane, le projet contribuera à soutenir le développement des infrastructures en Sicile, en réduisant le temps de trajet entre certaines de ses principales villes et en rendant le transport ferroviaire plus compétitif.

Webuild, avec une participation totale de 75 % - dont 5 % de sa filiale Seli Overseas - dirigera le consortium avec Ghella - 25 % de participation totale, dont 10 % de sa filiale TunnelPro. On estime à 1 500 le nombre d'emplois créés pour le lot de la nouvelle ligne de chemin de fer. Pour l'exécution des travaux, des technologies et des méthodes de construction de pointe seront utilisées afin de garantir une durabilité maximale du projet.

Avec ce nouveau contrat, Webuild participe actuellement à 19 projets en cours dans le sud de l'Italie, qu'elle exécute avec une chaîne d'approvisionnement d'excellence composée de plus de 3 800 entreprises depuis le début des travaux, pour une valeur contractuelle de 2,5 milliards d'euros avec les fournisseurs. "Il s'agit de projets stratégiques pour la mobilité durable du pays, également dans la perspective de la transition énergétique, qui soutiennent le développement des territoires et la compétitivité de l'Italie. Des projets qui contribueront également à la croissance du secteur et de l'emploi, en particulier chez les jeunes, qui représentent déjà 20 % de la main-d'œuvre de Webuild", a expliqué l'entreprise dans une note.

Webuild se négocie dans le vert de 0,3 pour cent à 1,88 EUR par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

