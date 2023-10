Webuild SpA, anciennement connue sous le nom de Salini Impregilo SpA, est une entreprise de construction basée en Italie et spécialisée dans les secteurs des infrastructures, tels que la mobilité durable, l'hydroélectricité, la gestion de l'eau et les bâtiments écologiques. Les projets comprennent des routes, des ponts, des lignes ferroviaires et de métro, des barrages, des tunnels hydrauliques, des usines de dessalement et de traitement de l'eau, des stades, des centres culturels et des sièges sociaux. La société est présente dans le monde entier, en Europe, en Amérique du Nord et en Australie.

Secteur Construction et ingénierie