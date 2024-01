(Alliance News) - Webuild Spa a annoncé dimanche la signature d'un contrat avec Fomento de Construcciones y Contratas Canada Ltd, dans le cadre d'une coentreprise d'une valeur totale estimée entre 700 millions et 1,3 milliard d'euros, pour le développement et la construction de la section du tunnel de Pape et des stations souterraines de la ligne de l'Ontario.

La valeur finale réelle sera définie sur la base de l'avant-projet sommaire, qui est inclus dans le contrat.

Le nouveau métro léger, explique Webuild, traversera Toronto, où la population devrait croître rapidement, passant de 6 millions d'habitants aujourd'hui à plus de 8 millions d'ici 2030.

Webuild, avec une participation de 50 %, est le chef de file de la coentreprise qui concevra et construira les travaux, qui ont été commandés par Infrastructure Ontario et Metrolinx. Le contrat PTUS pour la ligne nord de l'Ontario sera exécuté en tant que "conception-construction progressive", explique la société dans une note, "un modèle contractuel innovant qui prévoit une collaboration étroite entre le client, le constructeur et le concepteur, ce qui permet de réduire les risques d'exécution au cours de la phase de démarrage et de construction du projet". Un facteur de réduction des risques qui s'ajoute à la stratégie globale du groupe Webuild, qui continue à se concentrer sur la croissance dans des régions à faible risque telles que l'Italie, l'Europe, l'Australie et, en particulier, l'Amérique du Nord, qui ont lancé d'importants plans de développement d'infrastructures au cours des dernières années.

Le contrat PTUS, dans son ensemble, comprend la conception, la construction, la fourniture et la mise en service de trois kilomètres de tunnels jumeaux, de deux stations souterraines, de l'interface avec la ligne 2 de la Toronto Transit Commission et des travaux connexes.

La ligne Ontario s'étendra du métro léger d'Eglinton Crosstown, à Don Mills Road et Eglinton Avenue, jusqu'à Exhibition Place au sud-ouest. Sa construction permettra de réduire de moitié la durée des trajets, qui passera de 70 minutes actuellement à moins de 30 minutes.

La ligne Ontario s'étendra sur 15,6 kilomètres et comprendra 15 stations, six centres intermodaux et plus de quarante correspondances avec les lignes de métro, les lignes régionales et les services de bus existants.

Pour la ligne Ontario, Webuild met déjà en œuvre le contrat "Matériel roulant, systèmes, exploitation et maintenance" avec le consortium Connect 6ix, qui comprend la conception, la mise en œuvre des systèmes de signalisation, de communication et de sécurité, la fourniture du matériel roulant, ainsi que l'exploitation et la maintenance de la ligne.

Le contrat PTUS sera le troisième projet de mobilité durable en cours de Webuild au Canada. Outre les contrats RSSOM et PTUS pour la ligne Ontario, le groupe réalise également le projet Hurontario avec le consortium Mobilinx pour la construction d'une ligne de métro léger qui longera la rue Hurontario sur 18 kilomètres près de Toronto.

L'action de Webuild a clôturé vendredi en hausse de 0,4 % à 1,91 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

