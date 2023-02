Webuild signe un contrat pour acheter les actifs de Clough

(Alliance News) - Webuild Spa a annoncé vendredi qu'elle avait signé un contrat pour l'achat de Clough Ltd, reprenant ainsi 4 milliards d'euros de carnet de commandes et sécurisant 1 100 emplois.

L'intégration de Clough dans Webuild créera un groupe qui est l'un des acteurs les plus importants et les plus historiques d'Australie. Les projets inclus dans l'acquisition font partie des plus importants projets d'infrastructure en cours de construction en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et l'accord conclu entre Deloitte et Webuild facilite leur réalisation pour les gouvernements, les communautés locales et les entreprises concernées.

L'accord garantit également que tous les sous-traitants et fournisseurs engagés pour les projets inclus dans le périmètre seront payés régulièrement pour l'achèvement des travaux.

La transaction permettra à Webuild de renforcer sa structure organisationnelle, d'ingénierie et de main-d'œuvre en Australie, ce qui sera déterminant pour l'exécution des grands travaux de son portefeuille et de son plan d'affaires. Webuild bénéficiera d'un marché en plein essor avec des centaines de milliards d'investissements prévus dans les années à venir. L'ancien Salini Impregilo pourra également acquérir une structure locale avec plus de 100 ans d'histoire, de profondes racines australiennes et des traditions

En outre, l'opération permettra à Webuild de bénéficier d'économies d'échelle et de synergies significatives grâce au renforcement des ressources centrales de Clough spécialisées dans la planification commerciale, la préparation des offres, la gestion des ressources humaines, la gestion des achats, l'administration, les finances et le contrôle ; et d'étendre et de diversifier les activités du groupe Webuild en tirant parti de l'expertise, du bon positionnement sur le marché et de la solide réputation de Clough dans des secteurs tels que l'énergie, les installations et la défense.

La valeur totale de la transaction est d'environ 35,9 millions de dollars australiens, soit 23,4 millions d'euros. La finalisation de l'acquisition est conditionnée par l'obtention de certains consentements de la part des tiers impliqués dans la transaction, y compris l'approbation de l'assemblée des créanciers qui est attendue pour la mi-février 2023.

L'action de Webuild est en baisse de 0,6 pour cent à 1,69 euro par action.

