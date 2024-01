(Alliance News) - Webuild Spa a annoncé mercredi qu'elle réalisera des travaux d'une valeur de 4,7 milliards d'euros pour la station de ski Trojena en Arabie Saoudite.

Il s'agit d'une "intervention infrastructurelle unique pour créer dans une zone désertique une station du futur avec des barrages, un lac et des œuvres architecturales emblématiques", a déclaré la société.

Pour la réalisation des travaux, commandés par le client Neom, on estime que plus de 10 000 personnes seront employées, y compris le personnel direct et les tiers.

Webuild construira un système de trois barrages qui alimenteront le lac d'eau douce du complexe de ski et des travaux connexes innovants.

Webuild construira également le Bow futuriste, une structure architecturale qui prolongera la surface du lac au-delà de l'avant du barrage principal, qui aura la forme d'une proue de navire suspendue au-dessus de la vallée et qui abritera un hôtel de luxe, ainsi qu'une zone résidentielle et un grand atrium central avec des installations d'hébergement.

Le barrage principal sera fait de béton roulé et compacté, mesurera 145 mètres de haut, 475 mètres de long et aura un volume d'environ 2,7 millions de mètres cubes. Le deuxième barrage sera également en béton roulé et compacté, tandis que le troisième sera en roche, avec un volume de 4,3 millions de mètres cubes. Le réservoir couvrira une superficie de 1,5 km², avec une île réservée aux plongées botaniques et aux promenades.

Le lac, qui sera le plus grand plan d'eau architecturalement réalisé en Arabie saoudite, est un élément central du plan de développement de Trojena conçu par Lava. Situé au cœur de la zone, il jouera un rôle clé dans le développement et la régénération de Trojena, car il permettra aux gens de découvrir les montagnes tout en devenant un centre de sports nautiques et de divertissement.

Pietro Salini, PDG de Webuild, a déclaré : "Nous sommes ravis et vraiment fiers d'avoir remporté cet important projet à Neom. Le réservoir d'eau douce de 2,8 kilomètres de long sera un atout majeur dans le plan de développement de Trojena. Le projet est appelé à devenir une merveille internationale d'ingénierie et nous sommes convaincus que notre équipe possède l'expérience et l'expertise mondiales nécessaires pour réaliser cette incroyable infrastructure".

Philip Gullett, directeur exécutif de Trojena, a déclaré : "L'attribution du contrat à Webuild représente une étape importante dans la création de l'un des principaux atouts de Trojena. Nous avons déjà réalisé environ trois millions de mètres cubes d'excavation sur le site du lac et continuons à excaver 90 000 mètres cubes de roche par semaine. Autre élément important, nous mettons en œuvre une approche durable en réutilisant les matériaux excavés pour l'aménagement du lit du lac et la construction des barrages. Il s'agit d'une phase cruciale dans le développement global de Trojena et nous sommes impatients de voir la prochaine étape des travaux commencer.

Pour Neom, Webuild construit déjà 57 kilomètres du Connector, la ligne ferroviaire à grande vitesse qui reliera 'Oxagon' à 'The Line'. En Arabie Saoudite, Webuild construit également la ligne 3 du métro de Riyad, qui, avec ses 42 kilomètres, sera la plus longue du réseau de métro de la capitale saoudienne, et le "Diriyah Square - Package 2 Super-Basement Works", la structure du nouveau quartier Ad-Diriyah, destinée à accueillir un parking souterrain à étages de 10 500 places.

Avec sa filiale Fisia Italimpianti, elle participe également à la construction et à la gestion ultérieure de la station d'épuration du complexe pétrolier onshore ZULUF.

L'action Webuild est en hausse de 1,5 %, à 1,89 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

