WEC Energy Group, Inc. est une société holding organisée autour de 3 pôles d'activités : - production et distribution d'électricité (58,9% du CA) : près de 1,6 million de clients au Wisconsin, au Michigan et à l'Illinois à fin 2020. Le groupe développe également une activité de vente de chaleur ; - distribution de gaz naturel (39%) : 1,5 million de clients ; - autres (2,1%).

Indices liés S&P 500