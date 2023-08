Wedge Industrial Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la fabrication de produits pharmaceutiques. Les principales activités de la société comprennent la recherche et le développement, la production et la vente de produits à base de bactéries vivantes micro-écologiques, de superalliages et de produits dérivés. La société s'engage également dans les services de détection et de traitement des métaux. Les produits de la société comprennent des comprimés de bactéries viables bifidobacterium lactobacillus triple, des capsules vaginales de bactéries viables lactobacillus et des compléments alimentaires probiotiques et d'autres produits de bactéries viables micro-écologiques, ainsi que des lames de moulage de précision, des disques de poudre de superalliage, des alliages maîtres haute température et de la poudre d'alliage et d'autres produits d'alliage haute température. La société exerce principalement ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Produits pharmaceutiques