Résultats 2021 solides et conformes au plan de marche Marge d'exploitation : 20% Résultat : 1,1 M

L'activité Services du Groupe (conseil, paramétrage, conduite du changement) baisse légèrement suite à une diminution du nombre de jours prestés (déstockage de congés accumulés pendant la crise Covid-19 et formation de ressources internes), diminution partiellement compensée par une hausse du taux jour facturé. Enfin, le négoce, activité non stratégique, est en attrition programmée et se contracte de 67% à 232 k€.

A horizon 2024, le groupe Wedia, dont le positionnement et l'offre s'inscrivent pleinement dans la transformation digitale du marketing et du commerce et qui est reconnu pour son rôle de consolidateur d'un marché encore très fragmenté, confirme son objectif de rejoindre le Top 5 des acteurs du marché mondial avec un chiffre d'affaires supérieur à 30M€.

Le Groupe a su convaincre en 2021 de très belles marques mondiales, en France, en Allemagne et aux Etats-Unis (Wedia est désormais partenaire de près de 40% des sociétés du CAC 40 et de 4 des 10 plus grandes entreprises allemandes).

Coté sur Euronext Growth, Wediaest un Groupe international, leader dans les logiciels SaaS et le conseil dédiés aux directions du marketing et de la communication. Au travers de ses deux marques, Wedia et Galilée, le Groupe accompagne ses clients, grands comptes et ETI, dans la gestion du cycle de vie de leurs contenus marketing (description produit, photos, vidéos, 3D, packaging…) depuis leur création jusqu'à leur diffusion sur tous les canaux physiques et digitaux.

Les offres du Groupe permettent ainsi de décliner un marketing cohérent et personnalisé, sans limite d'échelle, contribuant aux succès commerciaux de ses clients. Ces succès sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent Wedia dans le Top 10 des acteurs mondiaux du domaine.

Le groupe Wedia compte, parmi ses clients, près de 250 marques mondiales, des dizaines d'ETI communicantes et plus de 550.000 utilisateurs dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires 2021 de 15,7 M€, dont plus de 55 % de revenus récurrents, et appuie son développement sur un mix éprouvé de croissance organique et externe.

