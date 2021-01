WEDIA : ne connaît pas la crise

Au cours de l'exercice 2020, le groupe Wedia, conseil et solutions SaaS pour les directions marketing et communication, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 15,7 millions d'euros, en hausse de 42%. " La crise liée au Covid-19 n'a donc eu que peu d'impact sur l'activité de Wedia qui repose, entre autres, sur une majorité de clients grands comptes pérennes, des contrats pluriannuels et une diversité sectorielle forte (Retail, CPG, Banques, Assurance, Energie…) " a souligné la société.



Plus globalement, la pandémie, et ses conséquences sur l'accélération du " digital ", a accentué le caractère stratégique des solutions déployées par Wedia qui, pour rappel, opère les contenus médias de ses clients et nourrit les dispositifs digitaux et e-commerce.



Wedia se dit conforté dans son objectif de rejoindre rapidement le Top 5 des acteurs du marché mondial. Il ajoute s'inscrire dans un rôle de consolidateur d'un marché encore très fragmenté et dans lequel certains acteurs pourraient être fragilisés par la crise actuelle.