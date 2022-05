Wedia : Rapport annuel 2021

RAPPORT FINANCIER

ANNUEL

31 décembre 2021

Date Publication: 30/04/2022

SOMMAIRE

SOMMAIRE ................................................................................................................................................................................. 2

1. Mot du Président ...................................................................................................................................................... 3

2. Rapport d'activité .................................................................................................................................................... 4

2.1. Activité de l'exercice 2021 ......................................................................................................................................... 4

2.2. Faits significatifs de l'exercice ................................................................................................................................ 7

2.3. Perspectives .......................................................................................................................................................................... 7

2.4. Évènements postérieurs à la clôture des comptes ............................................................................. 8

3. Comptes consolides au 31 décembre 2021 .......................................................................................... 9

3.1. Compte de résultat consolidé ............................................................................................................................... 9

3.2. Bilan consolidé ................................................................................................................................................................. 10

3.3. Tableau de flux de trésorerie consolidé ........................................................................................................ 11

3.4. Etat de variation des capitaux propres consolidés ............................................................................. 12

4. Notes annexes aux états financiers ........................................................................................................... 13

4.1. Informations générales .............................................................................................................................................. 13

4.2. Règles, méthodes comptables et périmètre de consolidation .............................................. 13

4.3. Notes relatives au bilan, au compte de résultat et au tableau de flux de trésorerie 20

5. Attestation du responsable du rapport financier .......................................................................... 34

MOT DU PRESIDENT

Pour l'ensemble de l'exercice 2021, le groupe WEDIA a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 15,7 M€, stable par rapport à l'exercice 2020 qui, pour rappel, avait affiché une croissance de 42%. L'activité a été essentiellement portée par la croissance de 9% des revenus récurrents (SaaS) qui représentent désormais 56% du CA total contre 51% en 2020. Depuis 2015, le chiffre d'affaires a progressé en moyenne de 19% par an.

L'activité Services du Groupe (conseil, paramétrage, conduite du changement) baisse légèrement suite à une diminution du nombre de jours prestés (déstockage de congés accumulés pendant la crise Covid-19 et formation de ressources internes), diminution partiellement compensée par une hausse du taux jour facturé. Enfin, le négoce, activité non stratégique, est en attrition programmée et se contracte de 67% à 232 k€.

Le Groupe a su convaincre en 2021 de très belles marques mondiales, en France, en Allemagne et aux Etats-Unis (Wedia est désormais partenaire de près de 40% des sociétés du CAC 40 et de 4 des 10 plus grandes entreprises allemandes). Wedia vient également de prendre pied au Royaume Uni avec la signature d'un acteur majeur dans la distribution de pièces automobiles.

En outre, le Groupe est une nouvelle fois listé par Gartner, Forrester ou Constellation Research comme l'un des leaders mondiaux sur son marché, avec une position confortée dans le Top 10 mondial.

Mi-avril, Wedia a annoncé entrer en négociation exclusive avec les actionnaires de la société Tripnity pour l'acquisition de 100% des actions de leur société. L'ensemble ainsi formé rassemblerait plus de 150 collaborateurs, et totaliserait 20 M€ de chiffre d'affaires (proforma 2021) et un ARR (Revenus SaaS) de plus de 12 M€, dont 50% à l'international. Plus que jamais, le groupe Wedia serait en mesure d'offrir à ses clients une offre plus performante et d'offrir à ses équipes de nouveaux défis et de nouvelles opportunités, avec un positionnement résolument tourné vers une croissance harmonieuse, en France comme à l'international.

A horizon 2024, le groupe Wedia, dont le positionnement et l'offre s'inscrivent pleinement dans la transformation digitale du marketing et du commerce et qui est reconnu pour son rôle de consolidateur d'un marché encore très fragmenté, confirme son objectif de rejoindre le Top 5 des acteurs du marché mondial avec un chiffre d'affaires supérieur à 30M€.

Nicolas BOUTET

Président du Conseil d'Administration

RAPPORT D'ACTIVITE

2.1. Activité de l'exercice 2021

2.1.1. Résultats consolidés données en '000 € 2021 2020 Variation (12 mois) (12 mois) Chiffre d'affaire récurrent 8 746 8 017 9% Chiffre d'affaires Services & autre 6 955 7 656 -9% CHIFFRE D'AFFAIRES 15 701 15 673 0% Autres produits d'exploitation 1 833 1 891 -3% Achats consommés (713) (643) 11% Charges de personnel (7 872) (7 495) 5% Autres charges externes (5 819) (5 945) -2% EBITDA 3 130 3 481 -10% % du Chiffre d'affaires 20% 22% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 1 364 1 587 -14% RESULTAT NET (part du Groupe) 923 911 1%

Chiffre d'Affaires

Le groupe Wedia, éditeur d'une solution logicielle « Cloud » dédiée aux directions marketing et communication, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 15.701 k€ pour l'exercice 2021 un chiffre stable par rapport à celui de l'exercice précédent, dans le détail :

- Les revenus récurrents (SaaS), continuent de progresser de 9,3% sur l'exercice à 8.746 k€, ils représentent à présent 56% du total du chiffre d'affaires ;

- L'activité Services du Groupe (Conseil, paramétrage, conduite du changement) baisse légèrement à la suite d'une diminution du nombre de jours réalisés (déstockage des congés accumulés pendant les confinements, formation de ressources internes…), diminution partiellement compensée par une hausse du prix moyen facturé par jour ;

- Le négoce, activité non stratégique, est en attrition naturelle et se contracte de 67% à 232 k€.

Au global, depuis 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 19% par an en moyenne.

Des résultats solides

L'EBITDA s'élève à 3.130 k€ (contre 3.481 k€ en 2020) et représente 20% du chiffre d'affaires. La légère contraction de l'EBITDA résulte principalement de choix d'investissement : Recrutements (notamment en R&D, opérations marketing). Ces investissements ont été partiellement compensés par un moindre recours à la sous-traitance.

Les charges de personnel ont progressé sur l'exercice conséquence du recrutement d'une dizaine de collaborateurs.

Après prise en compte d'un montant de 1.766 k€ de dotations aux amortissement & provisions, dont 1.686 k€ sont liées à la R&D, le résultat opérationnel courant s'élève à 1.364k€ (contre 1.587 k€ en 2020). Dès 2022, le groupe dispose de réservoirs de hausse de ce résultat opérationnel avec la baisse annoncées des dotations sur les immobilisations incorporelles (issues es acquisitions passées).

Résultat Net

Le résultat net s'élève à 1.063 k€ (contre 1.035 k€ en 2020), après déduction de la charge d'impôts différés (le groupe bénéficie d'un report déficitaire fiscal restant à imputer de 17 m€).

Après prise en compte des intérêts à verser aux actionnaires minoritaires de filiales, le résultat net part du groupe sur l'exercice 2021 et de 923 k€.