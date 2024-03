2023 (1) 2022 (1)(2) 2022 publié Var 22/23 Chiffre d'affaires total en k€ 13.941 12.281 18.017 +14% Dont CA SaaS 11.212 9.548 11.716 +17% Dont CA Services 2.729 2.733 6.301 - Charges d'Exploitation 13.590 12.072 17.581 +13% Excédent Brut d'Exploitation 3.018 2.663 2.944 +13% Résultat Opérationnel Courant 1.475 1.222 1.284 +21% En % du CA 11% 10% 7% Résultat Net (avant écart acquis.) 749 671 706 +12% Résultat Net (47) 140 175 -

(1) Comme annoncé le 31 janvier 2024, Wedia a cédé sa participation dans la société Galilée (détenue à 51%). Wedia publie donc des comptes 2023 retraités de l'activité Galilée. Par souci de comparaison, l'exercice 2022 est également retraité de l'activité Galilée mais aussi présenté tel que publié initialement.

(2) Pour rappel, le 30 avril 2022, le groupe Wedia a réalisé l'acquisition de 100% du capital de « Iconosquare » (solution SaaS de Social Media Management) qui a été consolidée sur 8 mois en 2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour l'ensemble de l'exercice 2023, le groupe Wedia, éditeur SaaS B2B pour le marketing et la communication, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 13,9 M€, en progression de 14% par rapport à l'exercice 2022 retraité de l'activité Galilée (12,3 M€).

La répartition des revenus par nature est la suivante :

Les revenus SaaS sont en croissance de 17% par rapport à l'exercice 2022. Ces revenus progressent continuellement, avec une croissance moyenne annuelle de 19% depuis 2020. Les revenus SaaS représentent désormais 80% du chiffre d'affaires et sont réalisés à l'international pour moitié (dont 19% en Amérique du Nord).

sont par rapport à l'exercice 2022. Ces revenus progressent continuellement, avec une croissance moyenne annuelle de 19% depuis 2020. Les revenus SaaS représentent désormais 80% du chiffre d'affaires et sont réalisés à l'international pour moitié (dont 19% en Amérique du Nord). L'activité Services du Groupe (conseil, paramétrage, conduite du changement) est stable par rapport à l'exercice 2022.

Résultats

L'EBE s'établit à 22% du chiffre d'affaires, ce résultat traduit la maitrise des charges salariales et des autres charges, essentiellement impactées par la consolidation d'Iconosquare sur 12 mois (versus 8 mois en 2022).

Le Résultat Opérationnel Courant s'établit à 1.475 k€ (contre 1.222 k€ en 2022).

Le Résultat Net avant dotations aux écarts d'acquisition (796 k€) s'établit à 749 k€ (contre 671 k€ en 2022).

Le Résultat Net de l'ensemble consolidé est de (47) k€, il intègre le résultat des activités cédées pour (36) k€.

Globalement, la sortie de Galilée du périmètre de consolidation a permis de significativement améliorer les résultats du Groupe.

Une structure financière saine et des flux d'exploitation solides

La Trésorerie Disponible au 31 décembre 2023 s'établit à plus de 2,8 M€, sachant que les produits de cession « Galilée » ont été constatés au 30 janvier 2024.

La Dette Nette s'établit à 2,8 M€ au 31 décembre 2023, soit 22% des capitaux propres. La variation (619k€) est en grande partie la conséquence de la déconsolidation de Galilée (effet de 822 k€).

Au global, les flux de trésorerie liés à l'exploitation sont de 2,7 M€. Ils ont permis de financer les investissements (R&D et solde de l'acquisition d'Iconosquare). Sur l'exercice le Groupe Wedia a remboursé 694k€ de dettes financières et en a contracté 2.122k€.

Proposition de dividende à 0,21€ par action

Le Conseil d'administration, conformément à la politique de l'entreprise qui consiste à distribuer un montant de dividendes équivalent à celui de l'intéressement, proposera à l'Assemblée Générale de distribuer un dividende de 21 centimes d'euros par action, contre 17 centimes pour l'exercice précédent.

Dynamique commerciale

Les investissements en Sales et Marketing ont permis au cours de l'exercice écoulé de connaitre une belle dynamique commerciale, le Groupe est fier d'annoncer de nouvelles signatures avec des entreprises de renom, un des leaders mondiaux du luxe en France, Canon Europe aux Pays Bas, la banque PAG en Chine, ainsi de que nombreuses marques notamment dans les secteurs du « retail » et du luxe (Fnac Darty, Pierre Hermé, Charles Heidsieck, JM Weston, Intersport…).

En outre, Wedia a été listée par Constellation Research comme l'un des 10 acteurs mondiaux du « Digital Asset Management for High-Volume commerce ».

Stratégie de croissance

La prépondérance des contenus visuels (photo, vidéos, 3D…) et le poids croissant des réseaux sociaux dans la communication des marques confèrent aux solutions de Digital Asset et Social Media Management une position centrale dans l'écosystème des applications marketing. Wedia, en combinant les deux solutions - « DAM » et « SMM »-, propose une offre unique sur le marché des « martech ».

En outre, l'initiative Wedia.ai, dédiée à la génération d'images, ainsi que la fonctionnalité « AI Content Inspiration », axée sur la création de contenus pour les réseaux sociaux, marquent une intégration poussée de l'intelligence artificielle. Cette stratégie proactive face aux évolutions du marché confère au Groupe un avantage concurrentiel indéniable.

Fort de cette offre unique et de son récent repositionnement en pure player SAAS B2B, le Groupe peut envisager l'ouverture de nouveaux marchés, disposant ainsi d'un potentiel de croissance significatif. L'exercice 2024 sera celui de cette transition.

Enfin, reconnu en tant qu'acteur clé dans la consolidation d'un marché encore très fragmenté, le groupe Wedia, avec un bilan assaini et une dette nette quasi nulle, confirme sa stratégie de croissance externe active. Cette approche vise non seulement à renforcer sa présence sur le marché, mais également à élargir le portefeuille de solutions, consolidant ainsi son leadership dans l'industrie.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires semestriel 2024, le jeudi 25 juillet 2024 après bourse

A propos de Wedia (Isin : FR0010688440- ALWED ) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, le groupe Wedia est un acteur international, spécialiste du SaaS B2B dans l'univers du Digital Asset et Social Media Management. Au travers de ses deux offres, Wedia et Iconosquare, le Groupe accompagne ses clients (marketers, communicants, e-commerçants, social media manager...) dans la pérennisation, la personnalisation, la diffusion et la mesure de performance de leurs contenus (photos, vidéos, posts sociaux...).

Ces offres permettent ainsi aux différents clients du Groupe de simplifier l'organisation de leurs contenus marketing, d'automatiser leur déclinaison sur les différents canaux digitaux et physiques et in fine de mesurer leur efficacité. Le positionnement haut de gamme et innovant du Groupe est validé par des clients prestigieux (Décathlon, Universal, Merck ou la NASA) et par les principaux analystes technologiques (Gartner,Forrester et Constellation Research).

Pour servir ses 5000 clients dans plus de 120 pays, le groupe Wedia, basé en France, en Allemagne et au Canada, peut compter sur plus de 100 collaborateurs engagés. Le groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires 2023 de près de 14 M€, dont plus de 80% de revenus SaaS, et pilote son développement avec un mix éprouvé de croissance organique et externe maîtrisée.

CONTACTS

Nicolas BOUTET – PDG – contact@wedia-group.com

Olivier SCHMITZ – DAF – contact@wedia-group.com

Julia BRIDGER -Associée - jbridger@elcorp.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lWppZpiXZWzJnJpwlJ2YbpNmZ2iVxGHFZWmcyGqbaMuYnG+Syphob8jIZnFlnWVs

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/84806-2024_03_28_wedia_ra_2023-v3.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2024 ActusNews