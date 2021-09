Wedia : Wedia - Résultats semestriels en croissance et conformes au plan de marche

En k€ 30/06/2021 30/06/2020 Var. CHIFFRE D'AFFAIRES 8.061 7.406 +9% Dont revenus SaaS 4.149 3.881 +7% Dont Service & Divers 3.912 3.525 +11% EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 1.656 1.373 +21% En % du CA 21% 19% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 696 511 +36% RESULTAT NET 512 363 +41% Dont Part des Minoritaires (107) (5)

Pour le premier semestre de l'exercice 2021, le groupe WEDIA - solution SaaS et conseil pour les acteurs du marketing - a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,1 M€, en progression de 9 % par rapport au premier semestre de l'exercice 2020 (7,4 M€) et de 67% par rapport au premier semestre 2019.

La très bonne dynamique du premier semestre 2021 est conforme au plan de marche de Wedia :

Le Groupe, 100% SaaS, voit ses revenus récurrents progresser de 7% à plus de 4,1 M€. Cette progression se fait aussi bien grâce aux nouvelles signatures du semestre qu'au développement de comptes existants (Royal Canin, Engie, Crédit Agricole, Harley Davidson, TotalEnergies, Michelin, Bayer, Cartier, Axa, Estée Lauder, Pierre Fabre, Icade…) ;

L'activité Services & Divers du groupe (conseil, intégration, conduite du changement, négoce) progresse de 11% à 3,9 M€, ce qui reflète la hausse du nombre de jours et des taux jour facturés.

Poursuite de l'amélioration des résultats

L'EBE progresse de 21% entre les premiers semestres 2020 et 2021 et s'établit à plus de 20% du chiffre d'affaires. Cette progression soutenue reflète l'amélioration des marges chez Galilée (EBE à 16% du chiffre d'affaires) et la performance toujours soutenue de Wedia (24%).

Le succès des campagnes de recrutement des mois passés a permis de réduire la sous-traitance au profit d'équipes internes, améliorant ainsi la marge et surtout la maîtrise de l'expertise du Groupe.

Cette très bonne performance porte le Résultat Opérationnel Courant à 696 k€, en progression de 36%. Le groupe dispose en outre de réservoirs de profitabilité avec une baisse annoncée des dotations sur les immobilisations incorporelles (issues d'acquisition passées) dès 2022.

Le Résultat Net s'élève à 512 k€ (contre 363 k€ sur le premier semestre 2020), ce Résultat Net s'entend après déduction de la charge d'impôt différé (sachant que le groupe bénéficie d'un déficit fiscal de près de 19 M€).

Flux de trésorerie en forte hausse

Au global, le montant des flux de trésorerie liés à l'exploitation est positif de plus de 3,7 M €, la trésorerie disponible progresse sur le semestre de 2,1 M€ pour s'établir à 7,9 M€.

Le flux d'investissement s'élève à 700K€ intégralement dédié à la R&D.

Au cours du semestre, le Groupe a remboursé pour 640 k€ de dettes financières (dont la dernière tranche d'obligations convertibles), la Trésorerie Nette s'établit à près de 5,5 M€ (« gearing » de -40%).

Le Groupe dispose ainsi d'une structure financière toujours plus solide pour poursuivre sa croissance.

Une stratégie pertinente, une offre adaptée à son marché

Wedia a su convaincre sur le premier semestre 2021 de très belles marques mondiales, en France bien sûr mais aussi en Allemagne (Wedia est désormais partenaire de 4 des 10 plus grandes entreprises allemandes) ou encore au Royaume Uni, et ce dans les domaines du luxe, de la pharmacie ou de l'automobile.

En outre, Wedia a de nouveau été nommée dans le rapport « Now Tech - Digital Asset Management for Customer Expérience ». Dans ce rapport, édité par le cabinet Forrester, Wedia, avec près de 20 M$ de revenus annuels, confirme sa position dans le Top 10 mondial.

Plus globalement, la pandémie et ses conséquences sur l'accélération du « digital » ont accentué le caractère stratégique des solutions déployées par Wedia qui, pour rappel, opère les contenus médias de ses clients et nourrit les dispositifs digitaux et e-commerce.

Objectifs confirmés

A date, l'activité embarquée permet de confirmer les objectifs anticipés pour 2021, à savoir un chiffre d'affaires d'environ 16 M€ et un EBE de plus de 20%.

A horizon 2024, Wedia, acteur d'ores et déjà reconnu pour son rôle de consolidateur d'un marché encore très fragmenté et dont le positionnement et l'offre s'inscrivent pleinement dans la transformation digitale du marketing et du commerce, confirme son objectif de rejoindre le Top 5 des acteurs du marché mondial avec un chiffre d'affaires supérieur à 30M€.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires 2021, le jeudi 27 janvier 2022 après bourse

A propos de WEDIA (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, Wedia est un Groupe international, leader dans les logiciels SaaS et le conseil dédiés aux directions du marketing et de la communication. Au travers de ses deux marques, Wedia et Galilée, le Groupe accompagne ses clients, grands comptes et ETI, dans la gestion du cycle de vie de leurs contenus marketing (description produit, photos, vidéos, 3D, packaging…) depuis leur création jusqu'à leur diffusion sur tous les canaux physiques et digitaux.

Les offres du Groupe permettent ainsi de décliner un marketing cohérent et personnalisé, sans limite d'échelle, contribuant aux succès commerciaux de ses clients. Ces succès sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent Wedia dans le Top 10 des acteurs mondiaux du domaine.

Le groupe Wedia compte, parmi ses clients, près de 250 marques mondiales, des dizaines d'ETI communicantes et plus de 550.000 utilisateurs dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires 2020 de 15,7 M€, dont plus de 50 % de revenus récurrents, et appuie son développement sur un mix éprouvé de croissance organique et externe.

