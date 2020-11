Après un appel d'offres international de plusieurs mois, piloté intégralement à distance, la solution Wedia vient d'être retenue par l'un des principaux producteurs et distributeurs d'électricité nord-américains.

Ce nouveau contrat représente un demi-million de revenus récurrents sur 3 ans, et devrait être déployé au premier trimestre 2021.

« Ce projet, nous l'avons emporté face aux principaux acteurs américains et canadiens du Digital Asset Management et ce, alors que les déplacements étaient impossibles depuis l'Europe. C'est une vraie satisfaction et une fierté pour nos équipes qui ont su, malgré un contexte évidemment complexe, rester motivées, impliquées, combatives… et je les remercie pour cet engagement sans faille ! » précise Nicolas BOUTET, CEO de Wedia.

Pour ce client, les enjeux sont multiples : partager des contenus entre toutes les entités du Groupe, (marketing et communication, maintenance, production…) mais surtout favoriser les transferts de connaissance en proposant, aux 40.000 collaborateurs internes et aux prestataires externes, la diffusion de vidéos d'autoformation.

"Avec Wedia, notre client sécurise son patrimoine intellectuel. Ce projet, géré par une Direction en charge du Développement de la Compétence, un enjeu pas toujours bien appréhendé par les sociétés, vise d'abord à organiser les milliers de vidéos, classiques ou enrichies en réalité virtuelle et augmentée. Des vidéos qui transmettent toute la connaissance et l'expertise de la société. Mais le vrai challenge de ce projet, c'est d'être capable de diffuser ces vidéos à tous les collaborateurs du Groupe et aux partenaires externes, sur des supports hétérogènes tels que tablettes, téléphones, ordinateurs, écrans TV pour dispenser le savoir là où il est utile, au plus près des postes de travail. » complète Nicolas BOUTET.

A propos de Wedia (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, Wedia est un Groupe international, leader dans les logiciels SaaS et le conseil dédiés aux directions du marketing et de la communication. Au travers de ses deux marques, Wedia et Galilée, le Groupe accompagne ses clients, grands comptes et ETI, dans la gestion du cycle de vie de leurs contenus marketing (description produit, photos, vidéos, 3D, packaging…) depuis leur création jusqu'à leur diffusion sur tous les canaux physiques et digitaux.

Les offres du Groupe permettent ainsi de décliner un marketing cohérent et personnalisé, sans limite d'échelle, contribuant aux succès commerciaux de ses clients. Ces succès sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent Wedia dans le Top 10 des acteurs mondiaux du domaine.

Le groupe Wedia compte, parmi ses clients, près de 250 marques mondiales, des dizaines d'ETI communicantes et plus de 550.000 utilisateurs dans plus de 40 pays. Il réalise un chiffre d'affaires 2019 de plus de 11 M€, dont 60 % de revenus récurrents, et appuie son développement sur un mix éprouvé de croissance organique et externe.

CONTACTS

Nicolas BOUTET – PDG – contact@wedia-group.com

Olivier SCHMITZ – DAF – olivier.schmitz@wedia-group.com

AELIUM – Communication financière – J. GACOIN / V. BOIVIN - 01 75 77 54 65 – wedia@aelium.fr

