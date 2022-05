Wedia : acquisition de Tripnity réalisée

Wedia annonce avoir réalisé l'acquisition de 100% du capital de Tripnity, donnant naissance à un ensemble de plus de 150 collaborateurs, totalisant 20 millions d'euros de chiffre d'affaires (proforma 2021) et un ARR (Revenus SaaS) de plus de 12 millions.



Fondée en 2005, Tripnity s'est fait connaître grâce au succès de sa plateforme d'analyse Iconosquare. Première plateforme à intégrer Tik Tok, comme Instagram, Twitter et Facebook, elle emploie aujourd'hui près de 50 collaborateurs en France en Allemagne.



Wedia opère ainsi un renforcement stratégique sur le marché de la gestion et diffusion des contenus marketing (photos, vidéos), 'dans un contexte mondial où la maîtrise de leur présence digitale est plus que jamais un enjeu crucial pour les entreprises'.



