Le prestigieux rapport d'analystes Forrester Now Tech a une nouvelle fois distingué le groupe Wedia, pour sa solution de Digital Asset Management (DAM) dans la catégorie des solutions « Enterprise DAM for Customer Experience ».

Cette étude, qui a pour objectif d'aider les services Marketing à comprendre les bénéfices des solutions « DAM » et à choisir un partenaire parmi les différents éditeurs de logiciel DAM, a mis en lumière la qualité de la solution développée par Wedia.

« Wedia, avec près de 20 M$ de revenus, confirme clairement sa position dans le Top 10 mondial. Nous sommes une solution « enterprise », donc capable de répondre aux enjeux des plus grandes marques mondiales. Je suis fier de voir que notre capacité à diffuser des milliards de photos et vidéos sur les sites eCommerce de nos clients et à mesurer l'efficacité de ces contenus visuels, prend tout son sens auprès des marques qui considèrent que contenus visuels et expérience utilisateur sont des leviers d'engagement et de ventes. » précise Nicolas Boutet, Président-Directeur Général de Wedia.

A propos de WEDIA (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, Wedia est un Groupe international, leader dans les logiciels SaaS et le conseil dédiés aux directions du marketing et de la communication. Au travers de ses deux marques, Wedia et Galilée, le Groupe accompagne ses clients, grands comptes et ETI, dans la gestion du cycle de vie de leurs contenus marketing (description produit, photos, vidéos, 3D, packaging…) depuis leur création jusqu'à leur diffusion sur tous les canaux physiques et digitaux.

Les offres du Groupe permettent ainsi de décliner un marketing cohérent et personnalisé, sans limite d'échelle, contribuant aux succès commerciaux de ses clients. Ces succès sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent Wedia dans le Top 10 des acteurs mondiaux du domaine.

Le groupe Wedia compte, parmi ses clients, près de 250 marques mondiales, des dizaines d'ETI communicantes et plus de 550.000 utilisateurs dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires 2020 de 15,7 M€, dont plus de 50 % de revenus récurrents, et appuie son développement sur un mix éprouvé de croissance organique et externe.

CONTACTS

Nicolas BOUTET – PDG – contact@wedia-group.com

Olivier SCHMITZ – DAF – olivier.schmitz@wedia-group.com

AELIUM – Communication financière – J. GACOIN / V. BOIVIN - 01 75 77 54 65 – wedia@aelium.fr

