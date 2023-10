WEDS CO., LTD. est une société basée au Japon dont l'activité principale est la vente en gros de pièces détachées pour automobiles. La société opère dans quatre secteurs d'activité. Le secteur de la vente en gros de pièces détachées pour automobiles est engagé dans la vente en gros de pièces détachées pour automobiles, y compris les roues et les accessoires automobiles, et autres, sur les marchés généraux. Ce secteur fabrique et vend également des roues en aluminium en trois parties, par l'intermédiaire de ses filiales. Le segment de détail lié à l'automobile vend des pièces de rechange pour automobiles, telles que des roues d'automobiles, des pièces d'accessoires automobiles et autres, aux consommateurs en général. Le secteur de l'assistance sociale s'occupe de l'assistance aux personnes âgées. Le segment Autres est engagé dans la vente de téléphones mobiles et la location de biens immobiliers. Au 31 mars 2014, la Société comptait trois filiales, une société associée et une société affiliée.