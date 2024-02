Weebit Nano Ltd est un développeur australien de technologies avancées de mémoires à semi-conducteurs. La société est engagée dans le développement d'une mémoire non volatile utilisant une technologie RAM résistive (ReRAM) basée sur des matériaux respectueux de l'usine de fabrication (fab). La technologie ReRAM fournit des solutions de mémoire plus performantes et moins consommatrices d'énergie dans une gamme de nouveaux produits électroniques, tels que les appareils de l'Internet des objets (IoT), les smartphones, la robotique, les véhicules autonomes, les communications de cinquième génération (5G) et l'intelligence artificielle. Les puces de démonstration de la société, conçues comme un système sur puce (SoC), fournissent aux clients des échantillons physiques de la technologie de mémoire ReRAM dans des puces opérationnelles. Ses puces de démonstration permettent également à ses clients de commencer à incorporer sa technologie de mémoire dans la conception de leurs produits.

