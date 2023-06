Weebit Nano Ltd. a annoncé que M. Mark Licciardo rejoindra le conseil d'administration de Weebit Nano en tant que directeur non exécutif indépendant, à compter du 29 juin 2023. M. Licciardo est actuellement secrétaire général de la société et sera nommé au conseil d'administration en tant qu'administrateur intérimaire suite à la démission de M. Fred Bart le 27 juin 2023. M. Licciardo (B Bus(Acc), GradDip CSP, FGIA, FCIS, FAICD) est le fondateur et le directeur général de Mertons Corporate Services, et est maintenant associé et directeur général des services aux sociétés cotées chez Acclime Corporate Services Australia Pty Ltd. qui fournit des services de conseil en secrétariat de société et en gouvernance d'entreprise aux sociétés publiques et privées cotées et non cotées à l'ASX.

Mark a une grande expérience de la collaboration avec les conseils d'administration des sociétés cotées en bourse dans les domaines de la gouvernance d'entreprise, de la comptabilité et de la finance, ainsi que du secrétariat d'entreprise. Mark est directeur non exécutif de diverses sociétés publiques et privées, ancien président de la division victorienne de l'Institut de gouvernance d'Australie, du LCI Melbourne et du Melbourne Fringe Festival, et ancien secrétaire général des sociétés cotées en bourse Transurban Group et Australian Foundation Investment Company Limited. Weebit Nano a entamé le processus de recherche d'un candidat à long terme pour remplacer M. Bart, et fournira une mise à jour au marché lorsque ce processus sera terminé.