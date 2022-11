Wei Chuan Foods Corporation annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 septembre 2022

Wei Chuan Foods Corporation a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2022. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 5 751,27 millions de TWD, contre 5 541,87 millions de TWD un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 140,13 millions de TWD, contre 202,49 millions de TWD un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 0,28 TWD, contre 0,4 TWD l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'élève à 0,28 TWD, contre 0,4 TWD l'année précédente. Le bénéfice de base par action s'élève à 0,28 TWD, contre 0,4 TWD l'année précédente. Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 0,28 TWD, contre 0,4 TWD l'année précédente.

Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 15 214,41 millions de TWD, contre 14 855,87 millions de TWD l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 326,52 millions de TWD, contre 386,09 millions de TWD l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 0,65 TWD, contre 0,76 TWD l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'élève à 0,65 TWD, contre 0,76 TWD l'année précédente. Le bénéfice de base par action s'élève à 0,65 TWD, contre 0,76 TWD l'année précédente. Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 0,65 TWD, contre 0,76 TWD l'année précédente.