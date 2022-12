Confusion de COVID en Chine alors que les autorités font reculer les restrictions

Trois ans après le début de la pandémie, les mesures de tolérance zéro prises par la Chine, de la fermeture de ses frontières à l'enfermement étouffant, offrent un contraste saisissant avec le reste du monde, qui s'est largement ouvert dans ses efforts pour vivre avec le virus.

Cette approche stricte a mis à mal la deuxième plus grande économie du monde, a fait peser une pression mentale sur des centaines de millions de personnes et a provoqué le mois dernier la plus grande manifestation de mécontentement public en Chine continentale depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping en 2012.

Bien que les manifestations se soient largement apaisées au milieu d'une forte présence policière dans les grandes villes, de nombreuses autorités régionales ont annoncé dans leur sillage un certain assouplissement des mesures de confinement, des règles de quarantaine et des exigences en matière de tests.

Le nombre quotidien de nouvelles infections au COVID a également baissé dans certaines régions, les autorités ayant réduit les tests.

"À ce stade, les informations seront un peu chaotiques", a déclaré dimanche le commentateur Hu Xijin, ancien rédacteur en chef du tabloïd Global Times, contrôlé par l'État, sur le microblog Weibo de type Twitter, soulignant le risque que la diminution du nombre de tests puisse fausser les chiffres des infections.

La Chine devrait bientôt annoncer un assouplissement des exigences en matière de tests à l'échelle nationale, ainsi que l'autorisation pour les cas positifs et les contacts proches de s'isoler chez eux sous certaines conditions, ont déclaré la semaine dernière à Reuters des personnes au fait de la question.

Mais d'ici là, le manque de clarté fait que certains ont peur d'être pris du mauvais côté de règles qui changent rapidement.

Yin, une habitante d'une petite ville près de Pékin, la capitale, a déclaré que ses beaux-parents avaient eu de la fièvre et qu'elle-même avait maintenant mal à la gorge, mais qu'ils ne voulaient pas se faire tester.

Elle a ajouté qu'ils craignaient le risque d'être jetés dans les installations de quarantaine du gouvernement, décrites par beaucoup comme étant mal construites et peu hygiéniques.

"Tout ce que nous voulons, c'est nous rétablir chez nous, par nous-mêmes", a-t-elle déclaré à Reuters, sous couvert d'anonymat.

UN MESSAGE QUI CHANGE

Parallèlement à l'assouplissement des restrictions locales, le vice-premier ministre Sun Chunlan, qui supervise les efforts du COVID, a déclaré la semaine dernière que la capacité du virus à provoquer des maladies s'affaiblissait.

Ce changement de message s'aligne sur la position adoptée par de nombreuses autorités sanitaires dans le monde depuis plus d'un an.

Alors que le virus s'affaiblit, les conditions s'améliorent pour que la Chine réduise la gestion du COVID-19 en tant que maladie contagieuse grave, a déclaré le média d'État Yicai tard dimanche, dans des commentaires qui sont parmi les premiers à lancer cette idée.

Depuis janvier 2020, la Chine a classé le COVID-19 comme une maladie infectieuse de catégorie B mais l'a géré selon des protocoles de catégorie A, donnant aux autorités le pouvoir de mettre les patients et leurs contacts proches en quarantaine et dans des régions fermées.

Ces derniers jours, les grandes villes de Chine ont continué à assouplir les plus sévères de ces mesures.

Les autorités de la municipalité de Chongqing, dans le sud-ouest du pays, ont exhorté les organismes locaux à ne pas trop tester. "Ne répétez pas les tests et n'augmentez pas les tests", ont-elles déclaré.

La province orientale de Zhejiang a déclaré qu'elle prévoyait de mettre largement fin aux tests de masse, tandis que la métropole de Nanjing a baissé les tests COVID pour l'utilisation des transports publics.

La capitale, Pékin, a également baissé les tests pour les transports publics, mais l'entrée dans de nombreux immeubles de bureaux nécessite toujours des tests négatifs, ce qui laisse les travailleurs perplexes.

L'abandon de la règle de présentation de tests négatifs pour l'achat de médicaments contre le rhume et la fièvre dans plusieurs villes, une mesure destinée à dissuader les gens d'utiliser les médicaments pour masquer les symptômes, a conduit à des achats massifs, selon certains médias d'État.

LA COLÈRE SE MÊLE

Bien que la chaleur des protestations de la semaine dernière semble s'être calmée alors que beaucoup attendent de la clarté sur l'avenir de la gestion du COVID, il reste quelques cas de frustrations qui bouillonnent.

Dans la ville centrale de Wuhan, où le virus est apparu pour la première fois fin 2019, des personnes sous confinement dans un parc industriel de vêtements ont échappé au confinement du COVID en poussant des barrières samedi, comme l'ont montré des clips vidéo publiés sur Twitter.

Reuters a pu vérifier que l'incident s'est produit à Wuhan.

Par un dimanche détrempé par la pluie, des dizaines d'étudiants se sont rassemblés dans une université de la ville pour protester contre les politiques du COVID, selon des vidéos largement partagées sur Twitter.

Les étudiants, portant des parapluies, ont scandé pour la "transparence" des informations par les responsables de l'université, ont montré les images.