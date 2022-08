La tempête tropicale Ma-on se dirige vers le sud de la Chine

PEKIN (Reuters) - Plusieurs villes du sud de la Chine ont relevé mercredi leur niveau d'alerte aux cyclones face à la menace de la tempête tropicale Ma-on, qui devrait toucher les côtes de la province du Guangdong jeudi.

L'Observatoire de Hong Kong a émis en milieu de journée (04h40 GMT) un avis de vent fort, avec des vitesses pouvant atteindre 62 km/h. La tempête, qui se trouve à environ 440 km au sud-est de Hong Kong, devrait s'accompagner de fortes pluies mercredi et jeudi matin.

Le Bureau maritime du pont de Hong Kong-Zhuhai-Macao a interdit la navigation sous la structure.

Ma-on est le neuvième cyclone de la saison et devrait générer des vagues de cinq à huit mètres dans la partie nord de la mer de Chine méridionale, selon les médias locaux.

La tempête devrait affecter plusieurs villes de la province du Guangdong, notamment Shenzhen, Chaozhou, Huizhou et Yangjiang.

L'aéroport de Shenzhen a annoncé sur la messagerie Weibo la suspension des vols entre 03h00 et 14h00 jeudi et les services ferroviaires de la ville ont mis à l'arrêt certaines liaisons entre mercredi et vendredi, selon le journal Southern Metropolis Daily.

(Reportage bureau de Pékin; reportage additionnel Ben Blanchard à Taipei; rédigé par Bernard Orr; version française Alizée Degorce)