Le brouillard provoque un grave accident de voiture sur un pont à Zhengzhou, en Chine - médias d'État

Plusieurs voitures et camions ont été vus froissés et empilés les uns sur les autres sur le pont Huanghe de Zhengxin dans des photos et des vidéos sur les médias sociaux. Une voiture a été dramatiquement mise en portefeuille au milieu d'un carambolage dans un instantané des images de la télévision en circuit fermé.

De nombreuses personnes ont été blessées et piégées sur le lieu de l'accident et les pompiers étaient sur le pont, selon CCTV.

Selon les estimations préliminaires des sauveteurs sur place, le carambolage impliquait plus de 200 véhicules et les blessés ont été envoyés à l'hôpital pour y être soignés, selon la télévision locale.

Il n'y a pas eu d'autres détails concernant les victimes ou les blessures signalées.

La visibilité dans de nombreuses zones, y compris à Zhengzhou, était inférieure à 500 mètres (1 640 pieds), et à 200 mètres dans certaines zones ce matin, selon le service météorologique local.

Le service d'incendie local a immédiatement dépêché 11 camions de pompiers et 66 secouristes sur les lieux, selon les médias d'État.

De multiples collisions se sont produites dans les directions nord-sud et sud-nord près de la ligne médiane du pont Huanghe de Zhengxin, a rapporté CCTV.

La police locale de la circulation avait émis un avis interdisant à tous les véhicules de passer sur le pont en raison du temps brumeux il y a deux heures, selon un communiqué publié par les autorités de la circulation de Zhengzhou.

Le pont Huanghe de Zhengxin est un important viaduc sur le fleuve Jaune, reliant Zhengzhou et la ville voisine de Xinxiang.

Une vidéo d'environ 42 secondes sur la plateforme chinoise Weibo, semblable à Twitter, montre des rangées de voitures et de camions dans différents états d'endommagement avec des personnes serpentant sur le pont en prenant des vidéos et des photos.

Un conducteur qui semble être la personne qui filme dit : "C'est trop effrayant. Il y a plein de gens ici. Je ne pense pas que nous puissions sortir du pont".