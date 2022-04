Le taux élevé de COVID asymptomatique de Shanghai pourrait être dû à l'inclusion de cas bénins

La part inhabituellement élevée d'infections asymptomatiques au COVID-19 à Shanghai a fait naître des soupçons selon lesquels la ville classe les cas légèrement symptomatiques, une méthode de comptage différente par rapport au reste du pays, les commentaires d'un conseiller sanitaire local ajoutant aux doutes.

Les autorités du centre financier de la Chine ont ordonné un confinement en réponse à la pire épidémie du pays depuis l'apparition du virus à Wuhan fin 2019.

Shanghai a compté plus de 20 000 nouveaux cas le 7 avril, mais le taux d'asymptomatiques s'est établi à environ 97%, bien plus que partout ailleurs dans le monde, où il est plus proche de 50%.

Fu Chen, responsable du centre municipal de contrôle et de prévention des maladies, a déclaré dans une réponse écrite aux questions de Reuters que les tests de surveillance rapide de Shanghai contribuaient aux chiffres élevés d'asymptomatologie en détectant les infections plus tôt.

Il a également déclaré que les taux de vaccination élevés avaient également un impact, car les personnes vaccinées sont moins susceptibles de présenter des symptômes.

Fu n'a pas dit directement que Shanghai utilisait des critères de diagnostic moins stricts, mais il a suggéré que les chiffres dans le reste de la Chine seraient comparables si les cas "légèrement symptomatiques" étaient inclus dans le décompte des asymptomatiques.

"Récemment, une conférence de presse du mécanisme conjoint de prévention et de contrôle du Conseil d'État a également déclaré que la proportion d'infections légèrement symptomatiques et asymptomatiques dans les hôpitaux du pays dépasse 95 %", a fait remarquer Fu.

Le gouvernement de la ville n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le fait que Shanghai utilise ou non des normes de diagnostic différentes de celles utilisées ailleurs.

En Chine, les cas asymptomatiques sont définis comme étant ceux dont le test de dépistage du coronavirus est positif mais qui ne présentent aucune manifestation clinique "pertinente", a déclaré Fu.

Les directives nationales définissent les cas asymptomatiques comme étant ceux dont le test est positif mais qui ne présentent aucun symptôme clinique tel que la fièvre, et aucun signe de COVID dans leurs poumons, tel que déterminé par un scanner.

Les cas asymptomatiques sont reclassés si des symptômes apparaissent ultérieurement.

Les cas "légèrement symptomatiques" sont ceux qui présentent des symptômes légers mais aucun signe de pneumonie après un scanner thoracique.

Selon les normes nationales, la détermination d'un cas asymptomatique nécessite un scanner thoracique, ce qui mettrait le système médical de Shanghai sous une pression immense étant donné l'ampleur de l'épidémie actuelle. On ne sait pas exactement combien de cas asymptomatiques à Shanghai ou ailleurs ont subi un scanner pulmonaire.

Paul Hunter, professeur de médecine à l'Université d'East Anglia, a déclaré à Reuters qu'il serait "absolument fou" de faire passer un scanner à toutes les personnes testées positives.

Dans la province de Jilin, dans le nord-est de la Chine, site d'une autre épidémie majeure, les cas asymptomatiques ont représenté moins de la moitié des infections signalées, bien que ce chiffre ait augmenté régulièrement pour atteindre environ 60 % ces derniers jours.

Mais d'après les calculs de Reuters, si les cas légèrement symptomatiques de Jilin sont ajoutés au décompte des asymptomatiques, la part passerait à plus de 96 % - comme pour les chiffres asymptomatiques de Shanghai.

Contrairement à d'autres pays, la Chine compte séparément les cas asymptomatiques, même si tous les cas positifs au COVID sont isolés dans des installations centrales de quarantaine, qu'ils présentent ou non des symptômes.

IRRESPONSABLE

Les net-citoyens chinois ont accusé Shanghai de mettre les cas légèrement symptomatiques dans la colonne des asymptomatiques afin d'apaiser les inquiétudes du public quant à la puissance de la variante Omicron hautement transmissible. La ville avait initialement utilisé une approche plus chirurgicale pour juguler les infections dans l'espoir d'éviter des mesures plus lourdes.

"La définition de Shanghai de l'expression 'asymptomatique' ... n'a pas seulement rendu les statistiques nationales insignifiantes, mais aussi la délimitation des zones à risque", a déclaré un utilisateur de Weibo écrivant sous le nom d'utilisateur Chairman Rabbit.

Les experts étrangers restent également sceptiques, l'épidémiologiste Michael Osterholm de l'université du Minnesota déclarant que le ratio "n'a tout simplement aucun sens biologique".

"À ce stade, je conteste simplement l'authenticité des données".

Fu a déclaré que la forte proportion de cas asymptomatiques à Shanghai reflétait également la puissance réduite de l'Omicron, et il a ajouté que la plupart des cas concernaient des personnes relativement jeunes, plus résistantes, qui étaient plus susceptibles d'avoir été vaccinées.

Il a fait remarquer que 22 millions de résidents avaient déjà reçu deux vaccins et que plus de 11 millions avaient reçu des rappels, ce qui les rendait moins vulnérables à la maladie.

"L'immunité de masse se renforce", a-t-il déclaré.