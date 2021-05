Les mineurs de crypto-monnaies cessent leurs activités en Chine après la répression de Pékin et la chute du bitcoin.

Un comité du Conseil des affaires d'État dirigé par le vice-premier ministre Liu He a annoncé cette mesure vendredi en fin de journée. C'est la première fois que le Conseil s'attaque au minage de monnaies virtuelles, une activité importante en Chine qui représente jusqu'à 70 % de l'offre mondiale de crypto-monnaies.

Les mineurs de crypto-monnaies utilisent des équipements informatiques de plus en plus puissants et spécialement conçus, ou rigs, pour vérifier les transactions de pièces virtuelles dans un processus qui produit des crypto-monnaies nouvellement frappées comme le bitcoin.

Le bitcoin a subi un coup de massue après la dernière décision chinoise, et il est maintenant en baisse de près de 50 % par rapport à son plus haut niveau historique. Il a perdu jusqu'à 17 % dimanche, avant de réduire ses pertes et de se stabiliser en Asie.

La protection des investisseurs et la prévention du blanchiment d'argent sont des préoccupations particulières des gouvernements et des régulateurs financiers qui se demandent s'ils doivent réglementer le secteur des crypto-monnaies et comment ils doivent le faire.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a fait monter la pression sur les crypto-monnaies la semaine dernière. Jeudi, M. Powell a déclaré qu'elles posaient des risques pour la stabilité financière et a indiqué qu'une plus grande réglementation de la monnaie électronique de plus en plus populaire pourrait être justifiée.

Huobi Mall, qui fait partie de l'échange de crypto-monnaies Huobi, a déclaré dans un communiqué tard dimanche que toutes ses activités de garde ont été suspendues.

"Pendant ce temps, nous contactons des fournisseurs de services à l'étranger, afin d'ouvrir la voie aux exportations de plateformes minières à l'avenir", a déclaré Huobi Mall via sa communauté officielle Telegram, et a demandé aux clients "de ne pas s'inquiéter et de se calmer."

BTC.TOP, un pool de minage de crypto-monnaies, a également annoncé la suspension de ses activités en Chine en invoquant des risques réglementaires.

Le fondateur Jiang Zhuoer a déclaré dans un micro billet de blog via Weibo qu'à l'avenir, BTC.TOP mènera principalement des activités de crypto minage en Amérique du Nord.

"À long terme, presque tous les appareils de minage de crypto chinois seront vendus à l'étranger, car les régulateurs chinois répriment le minage à domicile", a-t-il écrit.

La Chine a déjà perdu sa position de centre mondial d'échange de crypto-monnaies après que Pékin a interdit les échanges de crypto-monnaies en 2017.

"Finalement, la Chine perdra la puissance de calcul des crypto-monnaies au profit des marchés étrangers également", a déclaré Jiang, prédisant la montée en puissance des pools miniers américains et européens.

HashCow, un autre mineur de crypto qui possède 10 sites miniers dans les provinces chinoises, dont le Xinjiang et le Sichuan, et vend de la puissance de calcul aux investisseurs, a déclaré qu'il se conformerait pleinement aux réglementations gouvernementales.

Dans une déclaration adressée à ses clients, HashCow a indiqué qu'il allait suspendre l'achat de nouvelles plates-formes de bitcoin et a promis un remboursement complet aux investisseurs qui avaient passé des commandes de puissance de calcul mais n'avaient pas encore commencé à extraire.