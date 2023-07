Weibo Corp est une société basée en Chine qui exerce principalement des activités de publicité sur les médias sociaux. La société opère dans deux secteurs. Le segment Publicité et marketing fournit principalement une gamme complète de solutions de personnalisation de la publicité et de marketing. Le segment des services à valeur ajoutée fournit principalement des services tels que des services d'adhésion à des plateformes sociales, des jeux en ligne, des diffusions en direct, du commerce électronique social et autres. Le principal produit de la société est la plateforme sociale Weibo.

Secteur Internet