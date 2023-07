Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Ltd est une société basée en Chine, principalement engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la distribution d'équipements au sol pour les aéroports. La société produit des équipements au sol, des véhicules et des équipements anti-incendie, des équipements d'alarme incendie, des équipements militaires, des véhicules spécialisés et des aéronefs sans pilote. Ses produits comprennent, entre autres, des chargeurs de palettes, des tracteurs de remorquage, des bus électriques à courant alternatif (CA), des unités de démarrage de jet, des ravitailleurs, des dégivreurs d'avion, des véhicules pour handicapés, des tapis roulants pour bagages, des escaliers d'embarquement pour passagers, des véhicules de service d'eau potable, des véhicules de service de toilettes et des camions de restauration. Les produits de la société sont principalement utilisés dans les aéroports, les compagnies aériennes, les installations militaires et le commerce d'exportation, entre autres.

Secteur Véhicules et machines lourdes