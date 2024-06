Weihai Guangwei Composites Co Ltd est une société engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de fibres de carbone et de matériaux composites. Les principaux produits de la société comprennent la fibre de carbone, telle que la fibre de carbone coupée et le tissu de fibre de carbone ; les nouveaux matériaux généraux, tels que la fibre de carbone unidirectionnelle pré-imprégnée et le tissu de fibre de carbone pré-imprégné ; les matériaux composites, tels que le tube de fibre de carbone et la plaque de carbone ; les nouveaux matériaux énergétiques, tels que les poutres de carbone ; et les machines de précision, telles que l'équipement de production de pré-imprégnés. Les produits sont utilisés dans l'aérospatiale, l'énergie éolienne, le transport ferroviaire et d'autres domaines.

Secteur Produits chimiques de base