Weiqiao Textile Company Limited a pour principale activité la fabrication et la vente de fil de coton, de tissu gris et de denim. Les filiales de la société comprennent Weihai Weiqiao Textile Company Limited, Binzhou Weiqiao Technology Industrial Park Company Limited et Shandong Luteng Textile Company Limited. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société est également engagée dans la production et la vente de fils de polyester et de produits connexes.

Secteur Textiles et Cuirs