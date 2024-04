Weis Markets, Inc. est principalement engagé dans la vente au détail de produits alimentaires en Pennsylvanie et dans les états environnants. Les magasins d'alimentation de détail de la société vendent des produits d'épicerie, des produits laitiers, des produits surgelés, des viandes, des fruits de mer, des produits frais, des fleurs, des services de pharmacie, des produits d'épicerie fine, des plats préparés, des produits de boulangerie, de la bière et du vin, du carburant et des articles de marchandise générale, tels que des produits de santé et de beauté et des produits d'entretien ménager. La sélection de produits du magasin comprend des marques nationales, locales et privées, y compris des variétés naturelles, sans gluten et biologiques. Il fait la publicité de ses produits et promeut sa marque par le biais de circulaires numériques et imprimées, de publicités télévisées, de publicités radiophoniques, d'envois de courriels, et en ligne via son site Web, les médias sociaux et les applications mobiles. Le programme de fidélité comprend des points de récompense qui peuvent être échangés contre des réductions sur des articles en magasin, dans les stations-service de la société ou dans l'une de ses stations-service partenaires tierces. La société possède et exploite 197 magasins d'alimentation au détail, dont beaucoup disposent d'un service de commande en ligne.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire