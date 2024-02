Weis Markets, Inc. se consacre principalement à la vente au détail de produits alimentaires en Pennsylvanie et dans les États avoisinants. Les magasins d'alimentation de détail de la société vendent des produits d'épicerie, des produits laitiers, des produits surgelés, des viandes, des fruits de mer, des produits frais, des fleurs, des services de pharmacie, des produits d'épicerie fine, des plats préparés, des produits de boulangerie, de la bière et du vin, du carburant et des articles de marchandise générale, tels que des produits de santé et de beauté et des produits d'entretien ménager. La sélection de produits du magasin comprend des marques nationales, locales et privées, y compris des variétés naturelles, sans gluten et biologiques. La société exploite plus de trois magasins au Delaware, environ 49 magasins au Maryland, plus de six magasins au New Jersey, environ neuf magasins à New York, plus de 118 magasins en Pennsylvanie, environ neuf magasins en Virginie et plus de trois magasins en Virginie-Occidentale, pour un total d'environ 197 magasins d'alimentation au détail exploités sous l'enseigne Weis Markets. La société possède et exploite des centres de distribution à Milton et Northumberland, en Pennsylvanie.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire