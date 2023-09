Weiss Korea Opportunity Fund Ltd. est une société d'investissement à capital fixe. L'objectif et la politique d'investissement de la société consistent à offrir aux actionnaires un retour sur investissement attrayant, principalement par le biais d'une appréciation du capital à long terme, en investissant principalement dans des actions préférentielles sud-coréennes cotées en bourse. Plus précisément, la société investit principalement dans des actions préférentielles cotées émises par des sociétés constituées en Corée du Sud (Corée), qui, dans de nombreux cas, se négocient avec une décote par rapport aux actions ordinaires correspondantes des mêmes sociétés. Conformément à sa politique d'investissement, la société peut également investir une partie de ses actifs dans d'autres titres, y compris des fonds négociés en bourse, des contrats à terme, des options, des swaps et des produits dérivés liés aux actions coréennes, ainsi que des liquidités et des quasi-liquidités. La société n'a pas de limites de concentration. Le gestionnaire du fonds d'investissement alternatif de la société est Weiss Asset Management LP.