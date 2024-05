Weiye Construction Group Co Ltd, anciennement ShenZhen WeiYe Decoration Group Co Ltd, est une société chinoise principalement engagée dans la construction civile. Les principales activités de l'entreprise comprennent la construction de génie civil, la décoration résidentielle et la décoration de bâtiments publics. L'entreprise fournit principalement des services pour les bâtiments publics tels que les grandes salles, les hôtels étoilés, les complexes commerciaux, les installations culturelles, éducatives, sportives et sanitaires, les infrastructures de transport, ainsi que les résidences ordinaires et les villas haut de gamme. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Construction et ingénierie