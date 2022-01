Wejo annonce la plateforme Wejo Neural Edge de traitement périphérique neuronal pour rationaliser les données des véhicules connectés et promouvoir la réalité des véhicules autonomes

En partenariat avec Microsoft, Wejo Neural EdgeTM utilise l'apprentissage machine pour gérer la surcharge de données et fournir des perspectives plus rapides, rentables et durables de communication des véhicules

Wejo Group Limited (NASDAQ: WEJO), un chef de file mondial de l'analyse nuagique et logicielle des données de véhicules autonomes, électriques et connectés, annonce le développement d'une plateforme révolutionnaire baptisée Wejo Neural EdgeTM qui permettra une gestion intelligente des données de véhicules à échelle, tout en fournissant des perspectives sans précédent qui protègent la confidentialité et promeuvent l'innovation automobile. En partenariat avec Microsoft, Wejo fera une annonce virtuelle depuis le Microsoft Partners Pavilion dans le cadre du Consumer Electronics Show à Las Vegas.

Avec un tel flux de données provenant des véhicules, la latence et les coûts de stockage représentent des obstacles potentiels à la mise à échelle des communications des véhicules en temps réel - aussi bien avec les autres véhicules qu'avec les infrastructures qui soutiendront les villes connectées. En s'appuyant sur notre partenariat stratégique avec Microsoft Azure et sur la plateforme ADEPT de Wejo, Wejo Neural EdgeTM optimise la manière dont les données sont gérées à l'intérieur du véhicule et les traite en périphérie avant de les communiquer au nuage. Ces processus permettront non seulement de réduire la surcharge des données et de maximiser leur exploitation, mais aussi de diminuer les coûts pour les fabricants automobiles et d'améliorer la fabrication du véhicule afin de fournir une meilleure expérience de conduite. Cette approche rendra les véhicules plus sûrs, permettra de nouvelles avancées en matière de mobilité électrique et autonome, et réduira les embouteillages et les émissions.

"Lorsque j'ai créé Wejo en 2014, je savais que la prolifération de nouvelles technologies de mobilité conduirait le volume de données à un point de bascule. Nous y arrivons aujourd'hui", déclare Richard Barlow, fondateur et PDG de Wejo. "Avec des véhicules produisant environ 25 giga-octets de données par heure, et alors que la technologie embarquée contient de plus en plus de capteurs, le filtrage des données et le traitement périphérique neuronal sont essentiels pour réduire cette surcharge et stimuler le secteur. La collaboration avec Microsoft et Palantir nous positionne favorablement pour relever ce défi, et pour tirer parti des avantages que fournira Wejo Neural EdgeTM en tant que catalyseur de la mobilité autonome. "

Wejo Neural EdgeTM filtrera et analysera de vastes quantités de données de véhicules autonomes, électriques et connectés avant de transmettre uniquement les informations essentielles au nuage. Cette approche est rendue possible grâce au traitement périphérique embarqué que Wejo met au point afin de filtrer exclusivement les données utiles. Associée à la plateforme nuagique Microsoft Azure, cette technologie logicielle embarquée permettra à Wejo Neural EdgeTM de promouvoir l'innovation automobile en:

Réduisant les coûts de réseau et de stockage pour les constructeurs automobiles grâce à l'optimisation des données provenant du véhicule. En s'appuyant sur le logiciel intégré à la puce du véhicule, Wejo Neural Edge TM est conçu pour choisir de manière intelligente les données à envoyer au nuage.

est conçu pour choisir de manière intelligente les données à envoyer au nuage. Utilisant les algorithmes d'apprentissage machine afin de reconstruire le trajet du véhicule et les données événementielles. Wejo Neural Edge TM peut ainsi se servir de 20% des données des véhicules autonomes, électriques et connectés et les reconstruire pour représenter 100% des données, sans perte de fidélité ni d'intégrité. L'impact environnemental positif est important, étant donné qu'un volume réduit de données nécessite moins de stockage, diminuant ainsi la consommation énergétique.

peut ainsi se servir de 20% des données des véhicules autonomes, électriques et connectés et les reconstruire pour représenter 100% des données, sans perte de fidélité ni d'intégrité. L'impact environnemental positif est important, étant donné qu'un volume réduit de données nécessite moins de stockage, diminuant ainsi la consommation énergétique. Permettant les communications véhicule à véhicule (V2V) et véhicule à infrastructure (V2X). Wejo Neural Edge TM permet la standardisation et la centralisation des données provenant des véhicules autonomes, électriques et connectés. Cela fournit non seulement un bloc de construction clé pour la communication quasiment en temps réel, mais soutient également la communication avec les services d'infrastructure comme la signalisation routière, les feux tricolores et les parkings, permettant ainsi aux véhicules d'anticiper facilement la route et d'optimiser les expériences de mobilité.

permet la standardisation et la centralisation des données provenant des véhicules autonomes, électriques et connectés. Cela fournit non seulement un bloc de construction clé pour la communication quasiment en temps réel, mais soutient également la communication avec les services d'infrastructure comme la signalisation routière, les feux tricolores et les parkings, permettant ainsi aux véhicules d'anticiper facilement la route et d'optimiser les expériences de mobilité. Fournissant un jumeau numérique du véhicule et des villes afin de repenser intégralement notre approche de l'écosystème des produits et services en matière de mobilité. Dans un environnement de simulation, un jumeau numérique des États-Unis peut être élaboré pour simuler comment les véhicules dans différentes villes doivent réagir et naviguer sans engendrer de coûts massifs d'infrastructure pour le matériel informatique et les véhicules afin de repenser comment un véhicule doit se comporter en tant que véhicule autonome ou électrique dans une ville connectée, etc.

"Chez Wejo, nous pensons que les jumeaux numériques remodèleront tout, depuis la sécurité routière jusqu'à l'assurance, en passant par la publicité, la SAV et bien d'autres secteurs", déclare David Burns, responsable technologique de Wejo. "Avec Wejo Neural Edge, nous pouvons voir ce qu'un véhicule connecté fait à un kilomètre de distance, puis modifier l'expérience de conduite d'un véhicule autonome en fonction des informations relatives à la route à parcourir."

À l'heure où les constructeurs automobiles œuvrent pour tirer parti des données de leurs véhicules, Wejo Neural EdgeTM et le modèle de données communes de Wejo permettra à divers modèles et marques de parler le même langage de données, un composant clé soutenant la communication véhicule à véhicule et véhicule à infrastructures et services. Le partenariat continu de Wejo avec Palantir optimise la capacité de ce modèle à relever aisément les défis d'aujourd'hui et à prendre les décisions de demain.

"Notre partenariat continu avec Wejo est axé sur les défis les plus complexes et critiques qui attendent l'avenir de la mobilité", déclare Shyam Sankar, responsable des opérations, Palantir Technologies. "Ce que Wejo construit en s'appuyant sur Palantir Foundry, y compris sa technologie périphérique neuronale de pointe, témoigne de la profondeur de leur vision, de leur rapidité d'exécution, et de la puissance résultant de la combinaison de nos technologies."

Des informations détaillées relatives à la disponibilité de la plateforme de traitement Wejo Neural Edge seront communiquées à une date ultérieure.

À propos de Wejo

Wejo (NASDAQ: WEJO), un leader mondial dans le secteur des données pour véhicules connectés, révolutionne la manière dont nous vivons, travaillons et voyageons en transformant et en interprétant les données historiques et en temps réel des véhicules. L’entreprise œuvre en faveur d’une mobilité plus intelligente en organisant des trillions de points de données issues de 11,9 millions de véhicules et de plus de 60 milliards de trajets effectués à travers le monde par différentes marques et modèles, puis en standardisant et en optimisant ces flux de données sur une grande échelle. Wejo collabore avec des entreprises et des organisations partageant les mêmes valeurs pour transformer ces données en informations exploitables pour les consommateurs. En fournissant les données, informations et connaissances les plus exhaustives et fiables, Wejo crée un monde plus intelligent, plus sûr et plus durable pour tous. Fondé en 2014, Wejo emploie plus de 250 personnes et possède des bureaux à Manchester (Royaume-Uni) et dans les régions du monde où l’entreprise évolue. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.wejo.com.

À propos de Palantir

Palantir Technologies Inc. fabrique et déploie des systèmes d'exploitation pour l'entreprise moderne. Des informations complémentaires sont disponibles sur https://www.palantir.com.

