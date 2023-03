Wejo étend la disponibilité de la solution Road Health à l'UE

Des données intelligentes historiques et en temps réel pour promouvoir de manière proactive la sécurité routière dans toute l'Europe

Wejo Group Limited (NASDAQ: WEJO), un leader mondial des solutions cloud et logicielles « Smart Mobility for Good™ » pour les données des véhicules connectés, électriques et autonomes, annonce aujourd'hui la disponibilité de sa solution Road Health, optimisée par NIRA Dynamics, sur certains marchés européens. Road Health, une solution transformatrice, regroupe les informations sur les données routières afin que les gouvernements puissent passer d'une sécurité routière réactive à proactive et prendre des décisions éclairées en matière d'infrastructure. NIRA Dynamics est une société d'analyse embarquée des véhicules et d'évaluation des routes spécialisée dans les systèmes de fusion de capteurs et de surveillance de la surface de la route. NIRA Dynamics est également une filiale de CARIAD, un éditeur de logiciels automobiles appartenant au groupe Volkswagen.

« Road Health fournira aux autorités de toute l'Europe la possibilité d'analyser des informations routières complètes afin qu'elles puissent déterminer les priorités d'entretien des routes grâce aux données des véhicules connectés », déclare Richard Barlow, fondateur et PDG de Wejo. « En combinant les connaissances historiques de l'état à long terme des routes avec les informations actuelles sur l'état des réseaux routiers, les villes, les communautés et les services de transport régionaux et nationaux peuvent offrir à tous les usagers des trajets routiers plus rapides, plus intelligents et plus sûrs. »

Road Health recueille des informations routières et combine en temps réel le frottement, la rugosité et les bosses de la route pour fournir une image détaillée de l'état de la surface de la route dans les villes et les agglomérations. L'entretien et la maintenance des infrastructures municipales de transport sont nécessaires et coûteux. Grâce aux informations sur l'état de la route, les services de transport peuvent analyser l'état des véhicules, les causes des besoins d'entretien et celles de la détérioration structurelle des routes pour obtenir une image claire des conditions historiques et actuelles, améliorant ainsi la sécurité routière et réduisant les coûts d'entretien et de gestion des actifs.

« Nous fournirons ensemble des informations pour améliorer la sécurité routière dans toute l'Europe », déclare Lisa Åbom, PDG de NIRA Dynamics. « Les données issues des véhicules connectés permettent une meilleure sécurité en optimisant l'entretien des routes et en offrant une visibilité sur ce qui se passe sur nos routes tout au long de l'année. »

Pour de plus amples informations sur la solution Road Health en Europe, merci d'assister au prochain webinaire de Wejo organisé le 21 mars 2023 : https://www.wejo.com/resources/how-real-time-data-transform-road-maintenance

À propos de NIRA Dynamics AB

Fondée en 2001 et basée à Linköping, en Suède, NIRA Dynamics est une société spécialisée dans la fusion de capteurs et les services cloud pour les données des véhicules. NIRA développe des solutions de sécurité et de navigation rentables pour l'industrie automobile mondiale ainsi que des services de mégadonnées pour le secteur de l'entretien des routes. Les clients de NIRA incluent Audi, Volkswagen, Honda, Volvo, Trafikverket et Rijkswaterstaat. Pour de plus amples informations sur NIRA, rendez-vous sur le site : www.niradynamics.se

À propos de Wejo

Wejo Group Limited, un chef de file mondial de l'analyse cloud et logicielle des données de véhicules autonomes, électriques et connectés, révolutionne notre façon de vivre, de travailler et de voyager en transformant et en interprétant les données historiques et en temps réel des véhicules. L’entreprise œuvre en faveur d’une mobilité plus intelligente en organisant des billions de points de données provenant de 20,8 millions de véhicules, dont 13,9 millions étaient actifs sur la plateforme transmettant des données en temps quasi réel, et de plus de 94,6 milliards de trajets dans le monde au 31 décembre 2022, à travers plusieurs marques et modèles, puis en standardisant et en améliorant ces flux de données à grande échelle. Wejo s'associe à des entreprises et à des organisations respectueuses de l'éthique, qui partagent les mêmes idées pour transformer ces données en informations apportant de la valeur aux consommateurs. Grâce aux données, informations et renseignements les plus complets et les plus fiables, Wejo crée un monde plus intelligent, plus sûr et plus durable pour tous. Fondée en 2014, Wejo possède des bureaux à Manchester au Royaume-Uni et dans les régions du monde entier où l’entreprise est présente. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.wejo.com ou connectez-vous sur nos comptes LinkedIn, Twitter, et Instagram.

