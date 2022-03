Wejo reçoit le prix ArcGIS Marketplace à l'Esri Partner Conference pour ses réalisations exceptionnelles

Wejo Group Limited (NASDAQ: WEJO) (Wejo), un chef de file mondial de l'analyse cloud et logicielle des données de véhicules autonomes, électriques et connectés, a reçu le prix ArcGIS Marketplace lors de l’édition 2022 de l’Esri Partner Conference (EPC) qui s'est déroulée à Palm Springs, en Californie, du 05 au 07 mars 2022. Ce prix a été décerné à Wejo pour son innovation, son excellence et ses réalisations exceptionnelles dans le déploiement réussi de la technologie ArcGIS chez les clients.

Le partenariat de Wejo avec la technologie SIG (système d'information géographique) d'Esri permet aux entreprises et en particulier à celles des secteurs du transport, de l'administration, de la vente au détail, de l'immobilier et de la construction, de trouver efficacement des solutions rendues possibles par le big data tout en minimisant le temps et les ressources que nécessitent généralement la gestion d’ensembles de données volumineux. Wejo apporte aux principaux outils SIG d'Esri des ensembles de données recueillis à partir de plus de 13,2 trillions de points de données issus d'environ 12 millions de véhicules connectés pour améliorer davantage les produits et prendre en charge les décisions d'infrastructure, telles que le placement le plus efficace des bornes de recharge pour véhicules électriques.

« Grâce à leur collaboration, Esri et Wejo ont pu développer la mobilité intelligente et reconstituer le casse-tête très complexe de l'intelligence géospatiale », déclare Richard Barlow, fondateur et PDG de Wejo. « Aujourd'hui, notre partenariat continu aide nos clients à résoudre des problèmes plus larges de transport et d'infrastructure ainsi qu’à prendre de meilleures décisions commerciales et de rentabilité tout en présentant également de nombreux avantages en termes de sûreté, de sécurité et de durabilité. »

Avec son réseau de plus de 2 700 partenaires dans le monde, Esri s'impose en tant que leader mondial de l'intelligence géospatiale. Les lauréats sont des entreprises qui ont su à la fois résoudre des problèmes complexes de façon innovante et créative en utilisant le logiciel ArcGIS d'Esri, et effectuer un travail exceptionnel pour améliorer la technologie des systèmes d'information géographique (SIG). Wejo était l'un des nombreux partenaires d'Esri à avoir reçu un prix d'excellence lors de la conférence.

« La puissance de la suite d’applications SIG d'Esri, associée au vaste ensemble de données recueilli à partir des véhicules connectés de Wejo, garantit les résultats les plus granulaires et les plus précis au monde », déclare Jim Eaton, vice-président adjoint Ingénierie des Solutions chez Wejo. « Les données couvrent 95 % de l'ensemble du réseau routier américain et sont précises à 3 mètres près, offrant des possibilités infinies d'analyses par secteur et de mises à jour pertinentes. »

En 2022, Wejo a lancé ses produits intelligents sur Esri ArcGIS Marketplace, qui combinent la puissance de la suite d’applications SIG d'Esri avec les données du premier et plus grand fournisseur mondial de données sur les véhicules connectés.

« Esri félicite Wejo pour son prix EPC 2022, décerné à l'entreprise en reconnaissance de son travail orienté vers l’avenir et mettant à profit le logiciel ArcGIS », déclare Robert Laudati, directeur des partenariats et alliances mondiaux chez Esri. « Nous sommes fiers de notre partenariat avec Wejo qui encourage l'utilisation de la technologie SIG au service de nos clients communs. »

À propos d’Esri :

Esri, leader mondial du marché des logiciels de systèmes d’information géographique (SIG), de l’intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données pour améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie, aux États-Unis, Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans plus de 350 000 organisations à travers le monde et plus de 200 000 institutions sur le continent américain, en Asie-Pacifique, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, parmi lesquelles plusieurs sociétés du Fortune 500, des organismes publics, des organisations à but non lucratif et des universités. Esri s’appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires pour fournir une assistance locale dans plus de 100 pays sur six continents. Forte de son engagement pionnier dans les technologies de l’information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus innovantes pour la transformation numérique, l’Internet des objets (IdO) et l’analyse avancée. Retrouvez-nous sur esri.com.

À propos de Wejo

Wejo Group Limited, un chef de file mondial de l'analyse cloud et logicielle des données de véhicules autonomes, électriques et connectés, révolutionne la manière dont nous vivons, travaillons et voyageons en transformant et en interprétant les données historiques et en temps réel des véhicules. L’entreprise œuvre en faveur d’une mobilité plus intelligente en organisant des trillions de points de données issus à ce jour d’environ 12 millions de véhicules et de 66,8 milliards de trajets effectués par différentes marques et modèles, puis en standardisant et en améliorant ces flux de données sur une grande échelle. Wejo collabore avec des entreprises et des organisations partageant les mêmes valeurs pour transformer ces données en informations précieuses et utiles pour les consommateurs. En fournissant des données, des informations et des connaissances plus complètes et fiables, Wejo crée un monde plus intelligent, plus sûr et plus durable pour tous. Fondé en 2014, Wejo emploie plus de 300 personnes et possède des bureaux à Manchester (Royaume-Uni) et dans les régions du monde où l’entreprise évolue. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.wejo.com ou connectez-vous à LinkedIn, Twitter, et Facebook.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions relatives au « safe harbor » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Pour de plus amples renseignements, merci de suivre ce lien https://www.wejo.com/forward-looking-statements.

