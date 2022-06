Le rachat à 3,4 Mds$ de Welbilt par Ali Group approuvé par l'UE

Le fabricant italien d'équipements de restauration Ali Group a obtenu vendredi l'approbation conditionnelle de l'UE en matière d'ententes et de positions dominantes pour son acquisition de Welbilt pour un montant de 3,4 milliards de dollars, après avoir accepté de vendre l'activité mondiale de machines à glace de son rival américain.

La Commission européenne a déclaré que la cession d'actifs comprenait trois usines de fabrication en Chine, au Mexique et aux États-Unis.

"À l'issue de l'opération, l'entité issue de la concentration deviendrait le plus grand fabricant et fournisseur de machines à fabriquer des glaçons dans l'EEE (Espace économique européen) et aurait été confrontée à une pression concurrentielle limitée de la part de ses concurrents", a déclaré l'organisme de surveillance de la concurrence de l'UE dans un communiqué.

Ali Group est présent dans le monde entier et fournit des équipements de restauration à des entreprises allant des hôtels aux écoles et aux supermarchés.