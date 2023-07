Welcast Steels Limited est une société basée en Inde, qui fabrique des boulets de broyage à haute teneur en chrome pour l'industrie du ciment et l'industrie minière. L'entreprise, par le biais de ses installations de fabrication, est engagée dans la production, les essais et le contrôle de la qualité, tels que les fours à induction, les fours de traitement thermique en continu avec système automatique de trempe à l'huile, le spectromètre d'émission optique sous vide, le microscope métallurgique avec arrangement photographique, l'équipement d'essai au sable et la machine d'essai de dureté. L'entreprise dispose d'une section interne de recherche et de développement qui améliore et met à jour la technologie afin d'offrir des solutions originales aux problèmes de l'industrie. La société participe au processus de broyage dans l'industrie du ciment, l'industrie minière et les centrales thermiques.

Secteur Acier