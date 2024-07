Welcia Holdings Co Ltd est une société basée au Japon, principalement active dans le commerce de détail, qui se concentre sur les produits pharmaceutiques, les préparations et les cosmétiques. La société est engagée dans la fourniture d'un commerce de détail basé sur une pharmacie. La société est principalement active dans la vente de produits pharmaceutiques, de produits d'hygiène, de produits pour bébés, d'aliments de santé, de préparations, de cosmétiques, de produits ménagers divers et d'aliments.

Secteur Pharmacies