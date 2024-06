Nomination de Monsieur Gilles-Emmanuel TRUTAT en qualité de Président

Paris, France – 21.06.2024 – WELL (Euronext Access, FR0004152700 – MLWEL), société d'investissement, annonce la nomination par cooptation par le conseil d'administration à compter du 13.06.2024 de Monsieur Gilles-Emmanuel Trutat en qualité de membre du conseil d'administration et de Président, en remplacement de Monsieur Vincent de Mauny, démissionnaire.

Le Conseil d'administration a considéré que Monsieur Gilles-Emmanuel Trutat, par son parcours, son expérience et sa réussite dans ses précédentes fonctions, réunit toutes les qualités pour contribuer au développement et au succès de la société WELL.

Monsieur Gilles-Emmanuel Trutat déclare « J'ai trouvé une situation très compliquée. Après une conciliation suivie d'un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros destiné à nettoyer le passif, je souhaite donner à WELL un nouvel élan. Nous avons décidé de recentrer WELL sur la prestigieuse marque ODIOT et de lui apporter les moyens de son développement ».

Biographie

Gilles-Emmanuel Trutat est titulaire d'une maîtrise de droit de l'Université de Paris II–Panthéon Assas et est diplômé d'un MBA d'HEC–Université de Montréal. Aujourd'hui Président et Fondateur de Capital Système Investissements S.A, une société de gestion d'actifs spécialisée en dette privée et Private Equity basée à Genève, il a précédemment été Head of Private Markets chez EFG Bank, CEO d'Olympia Capital Gestion à Paris, Fondateur de PBS Private Bank Switzerland à Zürich , Responsable d'UBS Global Asset Management France & Monaco; il a également été Fund Manager chez Merrill Lynch à Genève et a travaillé comme Corporate Finance Analyst chez HSBC–Banque du Louvre à Paris.

A propos de WELL

Well est la holding de contrôle de ODIOT, marque française de luxe fondée en 1690, et l'un des orfèvres les plus prestigieux du XVIIIe siècle, avec le titre de fournisseur royal, grâce à un savoir-faire unique en matière de création de pièces exceptionnelles et de couverts en métaux précieux (or vermeil, argent massif, épargne). ODIOT est labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Contact : investors@wellinvestcorp.com

WELL (Euronext Access, FR0004152700 – MLWEL) https://wellinvestcorp.com

