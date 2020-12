WELL Health Technologies : ajoute PrescripTIon à sa plateforme « apps.health » et lance un service national d'ordonnances électroniques avec Inforoute Santé du Canada

PrescripTIon est un réseau national d'ordonnances électroniques dirigé par Inforoute Santé du Canada, un organisme du gouvernement fédéral du Canada

WELL a pleinement intégré PrescripTIon à son DME OSCAR Pro afin que les médecins et cliniciens participants puissent profiter de l'expansion de l'écosystème d'ordonnance électronique au pays. Ce service est maintenant fonctionnel et peut être immédiatement utilisé.

PrescripTIon permet aux prescripteurs et aux pharmaciens de créer, de recevoir et d'annuler des ordonnances de façon électronique, tout en améliorant globalement les soins offerts aux patients grâce à une fonction de messagerie clinique sécurisée.

PrescripTIon s'ajoute à la liste croissante d'applications et de services intégrés offerts sur le site apps.health de WELL Health.

Vancouver (C.-B.) et Toronto (Ont.), le 11 décembre 2020 - WELL Health Technologies Corp. (TSX.V: WELL) (la « Société » ou « WELL »), une entreprise vouée à la consolidation et à la modernisation des actifs cliniques et numériques du secteur des soins de santé de première ligne, a le plaisir d'annoncer la conclusion d'un partenariat avec Inforoute Santé du Canada (« Inforoute ») en vue d'intégrer le service national d'ordonnances électroniques PrescripTIon d'Inforoute au DME (dossier médical électronique) OSCAR Pro, de WELL. Les médecins et les praticiens de la santé qui utilisent OSCAR Pro peuvent désormais facilement créer, renouveler et annuler les ordonnances par voie électronique, et améliorer les soins en communiquant entre eux grâce à une messagerie sécurisée. WELL offre une solution de bout en bout, qui peut servir tant pour les consultations sur place que pour l'ordonnance électronique, ainsi qu'aux consultations virtuelles, et qui améliore l'expérience des médecins comme celle des patients. En devenant partenaires de PrescripTIon, les praticiens de la santé, les pharmaciens et les patients peuvent être assurés que la confidentialité et la protection des renseignements personnels des patients ne seront pas compromises.

« Nous sommes ravis de lancer notre service d'ordonnances électroniques grâce à PrescripTIon d'Inforoute, déclare Hamed Shahbazi, président et chef de la direction de WELL. L'ordonnance électronique favorisera l'efficience et l'efficacité des consultations virtuelles, et son intégration au réseau de DME de WELL peut contribuer à l'amélioration de l'expérience vécue par le patient. Je suis fier de notre groupe du DME de WELL qui a travaillé sans relâche pour en faire approuver la conformité par Inforoute et par notre équipe des applis en santé numérique, offertes sur la plateforme apps.health. »

PrescripTIon améliore les communications cliniques, le renouvellement électronique des ordonnances, la protection des renseignements personnels et la sécurité. Les ordonnances peuvent désormais être transmises directement par voie électronique sécurisée à l'aide du DME OSCAR Pro à la pharmacie choisie par le patient; pour leur part, les pharmacies peuvent demander le renouvellement électronique d'une ordonnance auprès du professionnel de la santé du patient. Les ordonnances électroniques sont des éléments clés des consultations virtuelles puisque le patient n'a plus à se demander si son ordonnance a bel et bien été télécopiée à sa pharmacie. De plus, la sécurité des patients y gagne aussi puisque le service prévient l'entrée de données erronées à la pharmacie et qu'il réduit les possibilités d'ordonnances frauduleuses, toutes les ordonnances étant électroniquement acheminées à la pharmacie par le prescripteur à l'aide de PrescripTIon.

« Nous sommes enthousiasmés par ce partenariat avec WELL visant à donner accès à PrescripTIon aux prescripteurs qui utilisent le DME OSCAR Pro, souligne Jamie Bruce, vice-président exécutif d'Inforoute. Ce service améliore la sureté et la sécurité des ordonnances en plus d'être convivial et commode. C'est un outil qui est appelé à jouer un rôle de plus en plus important parmi les ressources virtuelles du prescripteur. »

À propos de WELL

WELL est une entreprise de santé numérique multi-canaux qui a pour objectif fondamental de mettre à profit les plus récentes tendances en santé numérique afin de permettre aux médecins d'offrir les soins les plus avancés et de la plus grande qualité possible. Pour ce faire, la Société possède et exploite 25 cliniques de santé de première ligne, figure au troisième rang des fournisseurs de dossier médical électronique (DME) au Canada au service de plus de 2 000 cliniques médicales, exploite un service national de télésanté qui occupe le premier rang de sa catégorie et fournit des solutions technologiques pour la santé numérique, la facturation et la cybersécurité. WELL est une société acquisitive qui applique une stratégie d'affectation du capital disciplinée et relutive. Cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole « WELL », la Société a figuré parmi le TSX Croissance 50 trois années de suite, soit en 2018, 2019 et 2020. Pour accéder aux services de télésanté de la Société, visitez : tiahealth.com ou virtualclinics.ca; pour obtenir de l'information sur la Société, visitez www.well.company.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle aide à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez le site www.infoway-inforoute.ca.

À propos de PrescripTIon

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIon. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIon rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIon protégera les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez Prescriptioncan.ca.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada, et notamment des énoncés au sujet de l'amélioration globale des soins contenus dans les messages à teneur clinique et de la croyance selon laquelle l'adoption du produit va améliorer la sécurité et la protection des renseignements personnels. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, si elles sont considérées comme raisonnables par la direction, n'en sont pas moins intrinsèquement sujettes à d'importantes incertitudes sur le plan des affaires, de l'économie et de la concurrence ainsi qu'à des contingences. Ces énoncés prospectifs incluent habituellement des termes comme « prévoir », « supposer », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « projeter », « objectifs », « perspectives », « cibles », leur contraire et d'autres variations du même ordre. Les énoncés prospectifs mettent en cause des risques connus ou non, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les effets exprimés de façon concrète ou implicite peuvent différer concrètement de ceux qui sont exprimés ou supposés dans les énoncés et ne constituent nullement une garantie quant au rendement futur. Les déclarations expresses ou implicites de WELL contenues dans ces énoncés prospectifs sont sujettes à un certain nombre de risques, incertitudes et conditions, dont beaucoup échappent au contrôle de WELL, de sorte qu'il ne faut pas y accorder une confiance exagérée. Chacun des énoncés prospectifs est sujet à des risques et incertitudes intrinsèques, par exemple : les risques liés à la confidentialité et à la cybersécurité, les risques liés à la compatibilité entre deux plateformes et solutions, et les risques d'erreur dans l'adoption, l'utilisation et la croissance du service. Sous réserve des dispositions des lois sur les valeurs mobilières, WELL se dégage de toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, quels qu'ils soient, que ce soit en raison d'une nouvelle information, d'événements ou autre.

Ni le TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques du TSX) n'engage sa responsabilité quant à l'exactitude ou à la justesse du présent communiqué.

