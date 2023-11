Wellnex Life Ltd, anciennement Wattle Health Australia Limited, est une société de santé et de bien-être basée en Australie. La société distribue des produits de santé et de bien-être destinés aux consommateurs. Les produits de santé et de bien-être de la société comprennent des vitamines et des compléments alimentaires. Ses marques comprennent Little Inn Secrets, Performance Inspired, The Iron Company, Uganic, Wakey Wakey, Wagner Health Liquigesic, Australian Garlic, Bin Buddy, Bird HealthCare, Compeed, EllaOne, Koena, PlumRose, Simply7, SolarCare B3, Voost, et d'autres encore. La société, par l'intermédiaire d'une coentreprise avec Onelife Botanicals, est engagée dans la fabrication, la distribution et la vente de produits à base de cannabis et de chanvre. Par l'intermédiaire d'Onelife Botanicals, elle possède les installations australiennes de Medipharm, des licences spécialisées et une expertise opérationnelle, ainsi qu'une clientèle en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Secteur Produits pharmaceutiques