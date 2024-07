Wells Advanced Materials Shanghai Co Ltd est une société chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de produits à base de résine époxy. Les produits de la série de résine époxy de la société destinés aux pales d'éoliennes comprennent principalement la résine d'infusion sous vide, la résine de stratification manuelle et la résine de moulage. La nouvelle série de produits de résine époxy de la société pour les matériaux composites comprend la résine époxy pour les matériaux composites ignifuges, la résine époxy pour les pré-imprégnés, la résine époxy pour les processus de pultrusion, etc. Les produits de la série de résines époxy de la société destinés à l'emballage des isolants électroniques et électriques comprennent principalement des résines époxy pour l'empotage d'isolants étanches et des adhésifs pour les composants électroniques. Les produits de la société liés aux points quantiques comprennent l'encre de conversion des couleurs des points quantiques, etc. La société exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Produits chimiques de base